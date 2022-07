Nintendo biedt in Japan reparatieabonnement voor de Switch

Nintendo biedt in Japan een abonnement op reparaties voor de Nintendo Switch. Voor ongeveer anderhalve euro per maand mogen gebruikers zes reparaties aanvragen met een maximale waarde van zo'n 700 euro. Ze betalen naast het maandelijkse bedrag niets extra.

De dienst behelst de Nintendo Switch-console, diens varianten en de accessoires. Gebruikers kunnen na de aanschaf van hun console op ieder moment het abonnement afsluiten. Het geldt niet alleen voor slijtage, maar ook voor val- en waterschade. Uiteraard gelden er wel uitzonderingen voor de dienst: bestaande gebreken aan de hardware worden niet verholpen na afsluiten van een abonnement, bijvoorbeeld. Na een 'losstaande' reparatie kan men wel abonneren.

Een veelvoorkomend euvel bij de Nintendo Switch is dat de analoge sticks van de Joy-Cons zogenaamde drift vertonen: ze geven dan invoer door zonder dat de gebruiker de stick manipuleert. Nintendo lijkt dit probleem echter voor de klant kosteloos te verhelpen, ook als de garantie verlopen is. Dat stelde Vice Games in 2019 op basis van interne Nintendo-documenten. Anekdotes over gratis reparaties voor stick drift vanuit Nintendo zijn ook makkelijk te vinden op het web. Effectief gaat deze reparatieservice dus eigenlijk over alles behalve stick drift.

Nintendo motiveert verder het aanbod niet, ook niet wanneer het daarom gevraagd wordt, door bijvoorbeeld IGN. Daar meldt het bedrijf alleen dat de dienst uitsluitend in Japan beschikbaar is en ze niets aan te kondigen hebben over de ontwikkeling van soortgelijke diensten buiten het land. Voor zover bekend bieden Sony en Microsoft geen soortgelijke dienst bij hun consoles.