Consumentenkoepel wil dat Nintendo Joy-Con-drift-issue van Switch adresseert

De Europese consumentenorganisatie BEUC roept de EU-Commissie op nationale autoriteiten te bewegen een onderzoek te starten naar de Nintendo Switch. Het draait om de problemen in de vorm van de Joy-Con-drift. BEUC wil dat Nintendo verplicht wordt de issues te adresseren.

BEUC zegt dat het bijna 25.000 klachten heeft ontvangen van consumenten uit allerlei Europese landen, waaronder België en Nederland. Volgens de Consumentenbond ontving het in totaal al 12.611 klachten, ongeveer de helft van het totale aantal.

Namens de verschillende nationale consumentenorganisaties heeft BEUC nu opgeroepen om de praktijken van Nintendo te onderzoeken. De koepelorganisatie heeft daartoe een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie, met als doel dat de Commissie de nationale autoriteiten vraagt om Nintendo's praktijken in hun landen te onderzoeken.

De Commissie zou daarbij een gecoördineerde handhavingsactie moeten beginnen en een gezamenlijke positie moeten innemen, waarbij Nintendo dient te worden opgeroepen hun ontwerp van de Joy-Con-controllers te wijzigen. Nintendo zou verplicht moeten worden om heel snel de vroegtijdige tekortkomingen te adresseren. Tot die tijd moeten de controllers gratis gerepareerd worden, stelt BEUC.

Ook de Nederlandse Consumentenbond wil dat toezichthouders optreden tegen Nintendo. Volgens de organisatie weigert het Japanse bedrijf vaak om de kapotte controllers kosteloos te repareren of te vervangen. Uit de bijna 25.000 klachten zou blijken dat in 88 procent van de gevallen de gamecontrollers kapot gingen binnen de eerste twee jaar na het eerste gebruik, wat volgens de Consumentenbond te vroeg is. Ook ging 60 procent al binnen een jaar stuk en in een kwart van de gevallen al binnen een half jaar. De bond spreekt dan ook van 'misleiding' jegens consumenten.

Bij de Joy-Con-drift registreert de controller input zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Dat leidt ertoe personages in een game gaan bewegen of reageren, zonder dat de gebruiker daartoe de bedoeling had. Dit probleem speelt al langer. Zo stelde Test-Aankoop Nintendo al eerder in gebreke en Nintendo bood al excuses aan.