TP Vision onthult Philips-miniled-tv's met 1024 dimbare zones en HDMI 2.1

TP Vision heeft twee nieuwe high-end lcd-tv's geïntroduceerd met een miniledbacklight. Het gaat om een model met een soundbar in de voet en een model waarbij dat ontbreekt. Beide tv's beschikken over een backlight met 1024 individueel dimbare zones en ondersteunen HDMI 2.1.

De Philips 9636 is het model dat een soundbar in zijn voet heeft, die in samenwerking met Bowers & Wilkins is gemaakt. Dit komt redelijk bijvoorbeeld overeen met de OLED935 van vorig jaar, waar ook een soundbar aanwezig is die tevens dienst doet als voet. Volgens de fabrikant gaat het bij de 9636 om een 3.1.2-systeem met twee omhoog gerichte speakers voor een ruimtelijker effect. Dolby Atmos wordt ondersteund, net als DTS Play-Fi. Ook heeft de televisie een vierzijdige Ambilight-implementatie en Android 10 TV.

Philips 9636

Dit model is beschikbaar in de formaten 65 en 75 inch en heeft op papier een hoge piekhelderheid van 2000cd/m². De contrastverhouding wordt niet genoemd, maar dat zou voor een lcd-tv vrij goed moeten zijn, omdat het om een va-paneel gaat. De 9636 beschikt ook over een quantumdotfilter en kan 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Va-panelen hebben doorgaans minder brede kijkhoeken dan ips-panelen, met het voordeel van een hoger contrast.

Net als de nieuw aangekondigde Philips-oled-tv's beschikt de 9636 over de vijfde generatie van de P5-beeldprocessor. Dat betekent de aanwezigheid van HDMI 2.1 met een bandbreedte van 48Gbit/s en dus de ondersteuning van bijvoorbeeld 4k120 en Variable Refresh Rate van 40 tot 120Hz. Ook FreeSync Premium Pro is aanwezig, net als e-ARC en Auto Low Latency Mode.

Philips 9506

Daarnaast komt TP Vision met de Philips 9506, eveneens een miniled-tv met 1024 zones en met 65 en 75 inch als de beschikbare formaten. Een verschil is de piekhelderheid, die hier maximaal 1500cd/m² is. In plaats van een soundbar in de voet, heeft de 9506 twee kleine staafjes als voetjes, wat enigszins lijkt op het ontwerp van de 806-oled-tv. De 9506 heeft volgens de fabrikant een 2.1 50W-geluidssysteem met ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook DTS Play-Fi is aanwezig. Voor de rest zijn de specificaties gelijk aan de 9636. De latency zou bij beide miniled-modellen rond de 18ms moeten zitten.

TP Vision heeft verder de Philips 9206 gepresenteerd, een reguliere lcd-tv zonder miniledbacklight die beschikbaar komt met beelddiagonalen van 55 en 65". Het is niet duidelijk hoeveel individueel dimbare zones deze tv zal hebben, maar dat zullen er stukken minder zijn dan bij de miniled-tv's. Volgens de fabrikant heeft de 9206 ook een va-paneel, al wordt de helderheid niet genoemd. Dit model lijkt ook over de nieuwste versie van de P5-chip te beschikken, mede doordat HDMI 2.1 aanwezig is, inclusief 4k120 en Variable Refresh Rate van 40 tot 120Hz. Ook FreeSync Premium Pro is aanwezig, net als e-ARC en Auto Low Latency Mode. Vierzijdige Ambilight is ook aanwezig.

Links de 9206 en rechts de 8506

Tot slot komt TP Vision met de Philips 8506, die beschikbaar komt in de formaten 43, 50, 58, 65, 70 en 75 inch. Dit betreft een goedkoper model dan de 9206, ook al is HDMI 2.1 ook hier aanwezig. Ook Ambilight is aanwezig, zij het bij drie zijden. Verder zal het geluid wat minder hoogstaand zijn, doordat de 8506 geen systeem met een vermogen van 50W heeft, maar een 20W-systeem.

De twee miniled-tv's zullen vanaf de zomer beschikbaar zijn, voor nog onbekende prijzen. Ook de prijzen voor de twee andere modellen zijn nog niet bekend, maar deze moeten nog in het tweede kwartaal van dit jaar verschijnen, waarbij juni voor de 9206 is genoemd.