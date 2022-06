Nieuwe Philips-oled-tv's hebben verbeterd paneel en ondersteunen HDR10+ Adaptive

TP Vision introduceert twee nieuwe oled-tv's in het hoogste segment met geïntegreerde soundbar van Bowers & Wilkins. Het topmodel is de OLED+986, die alleen in het 65"-formaat verschijnt. De OLED+936 komt er in uitvoeringen van 48, 55 en 65".

Volgens TP Vision zijn de nieuwe modellen voorzien van de nieuwste oledpanelen, die een twintig procent hogere piekhelderheid halen. LG introduceerde die panelen begin dit jaar en gebruikt die zelf in zijn G1-serie en hoger. Ook hebben de Philips-tv's een nieuwe P5-beeldprocessor, die volgens de fabrikant voor betere scherpte en nauwkeurige kleuren zorgt.

De tv's draaien op Android TV en ondersteunen alle gangbare hdr-formaten. Naast HLG, HDR10, HDR10+ en Dolby Vision, is ondersteuning voor HDR10+ Adaptive toegevoegd. Die standaard maakt gebruik van dynamische metadata en realtime informatie over het omgevingslicht om helderheidsniveaus aan te passen.

TP Vision voorziet de nieuwe oled-tv's van vierzijdige Ambilight-verlichting en HDMI 2.1-aansluitingen met ondersteuning voor vrr, FreeSync Premium en G-Sync-compatibiliteit. Net als de voorgangers hebben beide modellen geïntegreerde geluidssystemen van Bowers & Wilkins, die voor de nieuwe modellen zijn verbeterd.

Het Philips OLED+986-topmodel gebruikt wederom de zogenaamde Tweeter-on-Top-technologie, maar heeft daarnaast nu de Continuum-conussen, die Bowers & Wilkins ook gebruikt in zijn 800 Diamond Series. Het nieuwe systeem kan volgens de fabrikant een ruimtelijker geluid creëren. De 986 komt alleen beschikbaar als 65"-uitvoering en is vanaf oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 4449 euro.

De Philips OLED+936 komt in september uit in de maten 48", 55" en 65", voor adviesprijzen van respectievelijk 1999, 2499 en 3499 euro. Dit model heeft een kleinere speakermodule van Bowers & Wilkins, maar ook diverse upgrades ten opzichte van de voorganger. Volgens de fabrikant zijn er nieuwe componenten gebruikt die de geluidskwaliteit van het 3.2.1-speakersysteem verbeteren.