Hyundai toont robotaxi die in 2023 passagiers moet vervoeren

Hyundai toont samen met Motional een autonome versie van de Ioniq 5. Deze robotaxi krijgt camera's, radars en lidar om een 360-gradenbeeld rondom de auto te creëren. Daarmee kan de auto zelf rijden op niveau 4. De robotaxi heeft nog wel een stuur en pedalen.

De Ioniq 5-robotaxi krijgt ruim dertig sensors mee, waarbij het gaat om een combinatie van radars, camera's en lidar. Afgaande op de afbeeldingen lijkt de auto op het dak en de twee voorste zijschermen lidarsystemen te hebben, met aan de voor-, zij-, achterkanten en het op dak de radarsystemen. De camera's zijn rondom aanwezig. Met deze sensors en de software van Motional zou de auto zelfstandig door 'uitdagende en complexe verkeersituaties' kunnen navigeren. Motional is een samenwerkingsverband tussen Hyundai en autotechnologieleverancier Aptiv.

Met de software en de sensors moet de auto op niveau 4 autonoom kunnen rijden. Dit betekent dat de auto onder bepaalde omstandigheden zelfstandig kan rijden zonder ingrepen van de chauffeur. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de auto alleen in bepaalde steden zelfstandig kan rijden. Hyundai geeft in het bericht niet aan wat de beperkingen zullen zijn van het systeem. Op de afbeeldingen is wel te zien dat de auto een bestuurdersstoel krijgt met pedalen en een stuur.

Motional en Hyundai zeggen verder 'bepaalde functies van de Ioniq 5 te hebben geperfectioneerd', zoals navigatie, besturing, remmen en vermogen. Hier geven de bedrijven geen details over, anders dan dat ze de veiligheid en het comfort van passagiers willen verbeteren. Daarnaast is er een andere interface, zodat passagiers met de robotaxi kunnen communiceren om deze bijvoorbeeld ergens onderweg te laten stoppen. De twee bedrijven geven verder aan remote vehicle assistance aan te kunnen bieden bij de robotaxi; hiermee kan een Motional-medewerker op afstand ingrijpen en een nieuwe route aan de taxi geven als er bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of overstromingen zijn.

De robotaxi is Motionals eerste commerciële voertuig en moet in 2023 beginnen met het vervoeren van passagiers. Hiervoor gaat Motional samenwerken met Lyft. Eerder gaven de twee bedrijven aan in 2023 in 'meerdere Amerikaanse steden' zelfrijdende robotaxi's te willen aanbieden.

Hyundai introduceerde de Ioniq 5 eerder dit jaar. De auto wordt geleverd met een 58kWh- of 73kWh-accu en heeft een actieradius van maximaal 480km. Welke specificaties de robotaxi heeft, is niet duidelijk.

