Auto's Hyundai en KIA krijgen integratie met SmartThings

Verschillende auto's van Hyundai en KIA, waaronder EV's, krijgen integratie met SmartThings van Samsung. Hiermee kunnen de eigenaren onder andere vanuit hun auto toegang krijgen tot verschillende smarthomefuncties en hun auto vanuit hun huis besturen.

De samenwerking tussen Hyundai Motor Group en Samsung is woensdag aangekondigd. De bedrijven zeggen dat ze 'voor de connected auto’s van Hyundai en Kia, inclusief EV’s, Home-to-Car- en Car-to-Home-diensten willen ontwikkelen'. Zo moet het mogelijk zijn om de airco van de auto vanuit huis aan te zetten of om via de smart-tv te zien wat de status van de accu is. En vanuit de auto moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld de lichten of de zonnewering in huis te bedienen.

Verder is het mogelijk om een routine in te stellen waarin de auto ook kan worden meegenomen. Bij een zogenoemde ochtendroutine kan de gebruiker ervoor kiezen dat, naast het openen van de gordijnen en het afgaan van de wekker, de verwarming in de auto alvast aangaat.

Het is nog niet bekend welke specifieke automodellen integratie met SmartThings krijgen of wanneer de functie beschikbaar wordt gemaakt.