AMD bevestigt te werken aan Linux-kernelondersteuning voor Zen 5-cpu's

Een Linux-kernelpatch bevestigt dat AMD werkt aan officiële ondersteuning voor de komende Zen 5-processors. Op een mailinglijst wordt voor het eerst officieel melding gemaakt van die ondersteuning, al was het al een tijd duidelijk dat die eraan zat te komen.

De melding staat in een mailing van Linux-kernelontwikkelaars. Daarin schrijft Borislav Petkov van AMD dat er een feature flag in de kernel komt voor Zen 5-architectuur. Verderop in de mailinglijst wordt ook een X86_FEATURE_ZEN5 genoemd. Er wordt verder geen concrete functionaliteit toegevoegd aan de kernel, maar het is wel de eerste bevestiging dat AMD aan ondersteuning werkt voor de komende architectuur.

De veranderingen lijken te bevestigen dat codenamen zoals Family 26, die eerder in kernelpatches verschenen, inderdaad betrekking hebben op de nieuwe Zen-architectuur. Eerder werd Family 26 al genoemd in mailinglijsten, waarvan al wel duidelijk was dat het om Zen 5-ondersteuning ging. Eerdere Zen-generaties zoals 3 en 4 heetten al Family 23 in eerdere kernelversies.

Naar verwachting komen eind dit jaar de eerste Zen 5-processors uit. Dat zijn Ryzen 8000-cpu's die gebruikmaken van de nieuwe Navi 3.5-gpu. Tweakers schreef eerder deze week al over de verwachtingen op hardwaregebied voor processors, waar Zen 5 een belangrijke van is.