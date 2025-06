AMD vult Ryzen 8040-serie voor laptops volledig met rebrands

AMD kondigt zijn Ryzen 8040-serie van processors voor laptops aan. De volledige reeks bestaat uit rebrands van de bestaande Ryzen 7040-serie. Met een nieuw softwareplatform kunnen ontwikkelaars AI-modellen makkelijker gebruik laten maken van de geïntegreerde npu .

De nieuwe line-up van processors voor laptops bestaat uit vier zuinige U-modellen, met een tdp van 28W instelbaar tussen de 15 en 30W, en vijf HS-modellen met hogere tdp's, doorgaans 45W en instelbaar tussen de 35 en 54W. Net als de huidige Ryzen 7040-serie gebruiken de 8040-cpu's een Phoenix-die, dat bestaat uit Zen 4-cores voor de cpu-rekenkracht, een RDNA 3-gpu voor de geïntegreerde graphics en een XDNA-npu van de eerste generatie. De naam Ryzen 8040 komt volgens AMD's vernieuwde naamgeving voor laptops voort uit het introductiejaar (2024 = 8) en de gebruikte core (Zen 4).

Opvallend is dat de kloksnelheden niet tot nauwelijks hoger liggen dan bij de vorige generatie. De maximale boostsnelheid van topmodel Ryzen 9 8945HS is met 5,2GHz bijvoorbeeld gelijk aan die van de oude Ryzen 9 7940HS. Verbeteringen in de firmware en drivers zouden toch voor een 'generational' prestatiewinst moeten zorgen, aldus AMD, maar de processorfabrikant deelt geen cijfers van vergelijkingen tussen de 7040- en 8040-series. Alleen over de AI-prestaties zegt AMD dat die 'tot 60 procent hoger' moeten liggen.

Model Cores/threads Max. boost Tdp Gpu Npu Ryzen 9 8945HS 8/16 5,2GHz 35-54W Radeon 780M Ja Ryzen 7 8845HS 8/16 5,1GHz 35-54W Radeon 780M Ja Ryzen 7 8840HS 8/16 5,1GHz 20-30W Radeon 780M Ja Ryzen 7 8840U 8/16 5,1GHz 15-30W Radeon 780M Ja Ryzen 5 8645HS 6/12 5,0GHz 35-54W Radeon 760M Ja Ryzen 5 8640HS 6/12 4,9GHz 20-30W Radeon 760M Ja Ryzen 5 8640U 6/12 4,9GHz 15-30W Radeon 760M Ja Ryzen 5 8540U 6/12 4,9GHz 15-30W Radeon 740M Nee Ryzen 3 8440U 4/8 4,7GHz 15-30W Radeon 740M Nee

Waar laptops met Ryzen 8040-processors pas in het eerste kwartaal van 2024 in de winkel liggen, maakt AMD per direct al zijn nieuwe Ryzen AI Software Platform beschikbaar. Dat werkt overigens ook op de bestaande Ryzen 7040-chips. Op deze hub staat informatie over hoe ontwikkelaars bestaande AI-modellen gemaakt met PyTorch, TensorFlow en ONNX op de Ryzen AI-npu kunnen laten draaien. Om de ontwikkeling daarvan een boost te geven, organiseert AMD een wedstrijd voor AI-applicaties in de categorieën robots, pc en generatieve AI met een totale prijzenpot van 160.000 dollar.

Tot slot bevestigde AMD dat in de loop van 2024 Strix Point beschikbaar komt, wat alweer de opvolger van de Ryzen 8040-serie (codenaam Hawk Point) zal worden. Daarin zal een nieuwe generatie npu met de XDNA 2-architectuur zitten. Volgens de geruchten zal Strix Point verder een combinatie van Zen 5- en kleinere Zen 5c-cores bevatten, en tevens over een verbeterde geïntegreerde gpu beschikken. Aangezien AMD nu eerst nog een complete Ryzen 8040-serie op basis van Zen 4 uitbrengt, ligt het voor de hand dat we Strix Point pas richting het einde van volgend jaar hoeven te verwachten.