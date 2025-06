Gerucht: Apple brengt lente volgend jaar iPad Air in twee formaten uit

Apple brengt volgend jaar zijn iPad Air-tablet in twee formaten uit, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. De tablets komen uit tegelijk met de iPad Pro-modellen met oledscherm. Daarover gingen al eerder geruchten.

De grotere iPad Air met 12,9"-scherm moet een keuze geven met groot display aan kopers die geen iPad Pro willen, meldt auteur Mark Gurman van Bloomberg. Gurman heeft vaak juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. Apple bracht eerder dit jaar al een MacBook Air met groter scherm uit en de iPad Air met groter scherm is een kopie van die strategie.

De iPad Air is de middelste in de line-up van Apple, samen met de iPad mini die eind volgend jaar volgens Gurman een nieuwe versie krijgt. De iPad Pro's zijn de duurste modellen, waarvan in maart volgend jaar nieuwe versies van uitkomen. Het gaat om de grootste wijzigingen sinds 2018. De goedkoopste iPad krijgt eind volgend jaar een nieuwe versie. Apple heeft niets gezegd over komende modellen. De fabrikant heeft vaker iPads in maart uitgebracht.