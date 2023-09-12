AirPods Pro en EarPods krijgen van Apple USB-C-aansluiting

Apple levert zijn tweede generatie AirPods Pro vanaf nu met een vernieuwde oplaadcase. Deze beschikt over een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning, maar is verder ongewijzigd. Apple doet hetzelfde met de bedrade EarPods.

De AirPods Pro worden vanaf nu geleverd met een USB-C-oplaadcase, vertelt Apple dinsdagavond tijdens zijn Wonderlust-evenement. Dat doet de fabrikant omdat het zijn nieuwe iPhones dit jaar ook voor het eerst voorziet van USB-C om te voldoen aan EU-wetgeving. Gebruikers kunnen hierdoor straks hun MacBook, iPad, iPhone en AirPods Pro opladen met dezelfde kabel.

Het wordt ook mogelijk om AirPods via USB-C aan te sluiten op een iPhone. De draadloze oordoppen kunnen op die manier worden opgeladen via de accu van de smartphone. De fabrikant toonde ook nieuwe versies van zijn bedrade EarPods-oordoppen. Deze krijgen eveneens USB-C in plaats van Lightning, maar zijn verder hetzelfde.