AirPods Pro en EarPods krijgen van Apple USB-C-aansluiting

Apple levert zijn tweede generatie AirPods Pro vanaf nu met een vernieuwde oplaadcase. Deze beschikt over een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning, maar is verder ongewijzigd. Apple doet hetzelfde met de bedrade EarPods.

De AirPods Pro worden vanaf nu geleverd met een USB-C-oplaadcase, vertelt Apple dinsdagavond tijdens zijn Wonderlust-evenement. Dat doet de fabrikant omdat het zijn nieuwe iPhones dit jaar ook voor het eerst voorziet van USB-C om te voldoen aan EU-wetgeving. Gebruikers kunnen hierdoor straks hun MacBook, iPad, iPhone en AirPods Pro opladen met dezelfde kabel.

Het wordt ook mogelijk om AirPods via USB-C aan te sluiten op een iPhone. De draadloze oordoppen kunnen op die manier worden opgeladen via de accu van de smartphone. De fabrikant toonde ook nieuwe versies van zijn bedrade EarPods-oordoppen. Deze krijgen eveneens USB-C in plaats van Lightning, maar zijn verder hetzelfde.

Apple AirPods Pro met USB-C
Bron: Apple

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-09-2023 20:08 93

12-09-2023 • 20:08

93

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Apple AirPods Pro (2e generatie)

vanaf € 220,85

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple EarPods

vanaf € 10,87

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

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Reacties (93)

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Soulshaker 12 september 2023 20:32
Nu nog de iphone SE , die moet ook nog usb-c krijgen.
Zelfs al de oudere iphones in de line-up moeten usb-c krijgen als ze in de EU verkocht mogen worden.
Zwelgje @Soulshaker12 september 2023 20:38
nee hoor, bestaande devices zijn dat niet verplicht om te hebben alleen nieuw geïntroduceerde toestellen

"De wet geldt niet voor mobiele apparaten die voor december 2024 worden uitgebracht. Vanaf 28 april 2026 gaat de wet ook in voor laptops"
willieverhoef @Zwelgje12 september 2023 23:17
Vraag me wel af hoe dat gaat met game laptops die 150 of 180 watt zijn. Met dat vermogen is usb-c niet fantastisch. Dell had een tijdje 2 of een eigen 130 watt oplossing.
laurxp @willieverhoef12 september 2023 23:52
USB-C gaat tegenwoordig tot 230W, hoor. Er zijn vrij weinig laptops die daar niet genoeg aan hebben.
Guru Evi @laurxp13 september 2023 00:00
Dat is de laatste versie van USB4, veel apparaten gaan dit nog niet krijgen en degelijke bedrading/laders/docking stations zijn er ook bar weinig te vinden. De hele USB-C standaard is een hutsepot, pik de verkeerde draad en in het beste geval werkt het niet, in het slechtste geval gaat je laptop (of je huis) de fik in.

De huidige standaarden op de USB-C kabel (de breekbare wafer aan de kant van het apparaat, klantonvriendelijke labels etc) kan van mij er gewoon uitgeknikkerd worden, gewoon een dikke kabel waar de pinnen aan de buitenkant zitten, een soort van dikkere lightning of eSATA verbinding met capaciteit 400W/48V over 3m en alle data optisch, daarop toe, als de bedrading niet gemeten kan worden of niet tenminste 0.8 vierkante millimeter bedraagt (chips kunnen de weerstand meten) dan gewoon geen stroom leveren. Wat je er daarna opzet is redelijk irrelevant, een USB of PCIe of via software de individuele kanalen aanspreken, de kabel kan tenminste 10 jaar mee, ik moet vandaag op mijn werk bijna jaarlijks volledig nieuwe USB kabels kopen om de laatste standaarden te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:49]

laurxp @Guru Evi13 september 2023 00:27
Nee, het laadgedeelte is compleet onafhankelijk van het datagedeelte. Voor 240W is PD 3.1 nodig, maar dat is ondertussen al in sommige laders te vinden. Dat kan zelfs met een USB 1.0 poort - of een poort die helemaal geen USB data ondersteunt.
in het slechtste geval gaat je laptop (of je huis) de fik in.
Onzin. Zolang de fabrikanten zich aan de standaard houden is dat onmogelijk.
de breekbare wafer aan de kant van het apparaat
Klopt, maar daar staat tegenover dat de kwetsbare pinnetjes in de kabel zitten. USB-C is daarmee vergelijkbaar met HDMI en DisplayPort.
klantonvriendelijke labels
Omdat fabrikanten dat stukje van de standaard negeren omdat ze de officiële labels lelijk vinden.
een dikke kabel waar de pinnen aan de buitenkant zitten
Dat maakt het apparaat een stuk vatbaarder voor ESD, en signaalintegriteit is ook ineens een héél stuk lastiger.
alle data optisch
Niemand zal deze connector willen gebruiken want het is niet backwards compatible. Daarnaast raken optische pinnen heel snel vies.
chips kunnen de weerstand meten
Niet nodig met USB-C, de kabel heeft namelijk een e-marker chip die aangeeft hoeveel stroom er doorheen kan.
Wat je er daarna opzet is redelijk irrelevant, een USB of PCIe of via software de individuele kanalen aanspreken
Dat is dus precies wat USB-C doet met de Alt Modes en de tunneling van USB4 / Thunderbolt. In de praktijk blijkt dat mensen dit niet willen, vanwege het hele "standaard is een hutsepot, pik de verkeerde draad en in het beste geval werkt het niet"
gamemaster676 @laurxp14 september 2023 13:19
Dat maakt het apparaat een stuk vatbaarder voor ESD, en signaalintegriteit is ook ineens een héél stuk lastiger.
Dat is geen probleem als de data optisch over de kabel gaat.
Niemand zal deze connector willen gebruiken want het is niet backwards compatible. Daarnaast raken optische pinnen heel snel vies.
Ik geloof dat @Guru Evi bedoelt dat de optische data lijnen eindigen aan de stekker kanten van de kabel, zoals je ook ziet bij optische HDMI kabels. Omdat dat in een gesloten behuizing zit, heb je in normale omstandigheden geen vuil dat dit proces kan verstoren. Ook is het op deze manier backwards compatible.

Nou moet ik wel zeggen dat ik denk dat optische kabels niet goed matchen met hoe veel gebruikers met hun kabeltjes omgaan. Optisch is toch een stuk kwetsbaarder.
Niet nodig met USB-C, de kabel heeft namelijk een e-marker chip die aangeeft hoeveel stroom er doorheen kan.
Het probleem is dat zuinige kabel fabrikanten kunnen liegen met die chip, en een onveilige stroomsterkte kunnen toestaan. Als de powersupply of device zelf zouden kunnen meten wat veilig door een kabel kan, hoef je niet te vertrouwen dat die aliexpress verkoper (of welke fabrikant dan ook) zich aan alle regeltjes houdt.

Nou is mijn kennis van elekticiteit beperkt, maar ik geloof dat het niet voldoende is om alleen de weerstand van de kabel te meten. De weerstand in combinatie met de lengte heeft invloed op hoe warm een kabel wordt. En voor zover ik weet is het niet zomaar mogelijk voor een telefoon om te meten hoe lang een kabel is. Als je dan toch weer afhankelijk bent van een e-marker chip, dan heeft het allemaal geen zin meer.
Guru Evi @gamemaster67615 september 2023 15:22
Moderne optische kabels (de SR mode dat niet echt 'glasvezel' is) zijn veel minder vatbaar voor schade dan koper.

De e-marker chip op USB-C is aan de kant van de kabel, niet verplicht en het werkt zonder die chip (het kan om de tuin geleid worden met een paar weerstandjes) wat het volledig systeem onveilig maakt. Een betere controller zou de weerstand kunnen meten tussen de sink en de source en aangezien die twee beter te controleren zijn en meer kracht hebben om te onderhandelen dan een kabeltje mogelijk kan zo 'weten' hoeveel stroom er veilig door kan.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:49]

Verwijderd @willieverhoef12 september 2023 23:34
Hetzelfde als de veel laptops dat nu ook al doen, inclusief de Mac. USB-C aansluiting en daarnaast de eigen oplossing. Je hebt dan altijd de mogelijkheid op te laden via USB-C.
noes @willieverhoef12 september 2023 23:36
Twee of meer usb kabels, wellicht? Eventueel samen op één (modulaire) connector, zodat je in een keer meerdere kabels erin kan prikken. Lijkt me geen slechte oplossing, want alleen als je aan het gamen bent heb je zoveel power nodig, onderweg kan je dan bijladen met 1 kabel.
Soulshaker @Zwelgje12 september 2023 20:44
ok, dankjewel. Ik dacht dat alle toestellen aangepast moesten worden. In feite kon Apple het nog een jaartje verder uitmelken met die lightning kabels. Dat deden ze dan niet.
tweakuwe @Soulshaker12 september 2023 21:20
Nog wel twee jaar als ze in de laatste maanden van 2024 nog een iPhone model met lightning zouden uitbrengen. Maar iPhones met usb-c zaten er sowieso al een tijdje aan te komen, bijna alles verder is al over.
Adam Rotterdam @Zwelgje13 september 2023 15:06
"De wet geldt niet voor mobiele apparaten die voor december 2024 worden uitgebracht. Vanaf 28 april 2026 gaat de wet ook in voor laptops"
[/quote]

Misschien begrijp ik het verkeerd maar betekent dat dus ook geen ethernet, HDMI en SD-kaart ingang?[quote]
nee hoor, bestaande devices zijn dat niet verplicht om te hebben alleen nieuw geïntroduceerde toestellen
Zwelgje @Adam Rotterdam13 september 2023 15:24
wel ethernet,hdmi en SD-card het gaat puur alleen voor het opladen van de laptops. dus elke laptop die vanaf dat moment op de markt komt moet dan op te laden zijn via een USB-C aansluiting.

de wet is puur sec gemaakt om de opladers te standaardiseren

voor hen die anti-EU zijn: dit is dus waar de macht van de EU nuttig voor is: big-tech dwingen om te doen wat in het belang is voor de burgers van de EU. dit kan ook alleen afgedwongen worden als EU en niet als Nederland zelf, daar zijn we gewoon te klein voor.

je kan als klein land niet onderhandelen met een big-tech bedrijf of een land als China dan ben je de ondergeschikte en moet je doen wat zij willen en niet andersom

[Reactie gewijzigd door Zwelgje op 23 juli 2024 00:49]

ShadLink @Soulshaker12 september 2023 21:33
Ik verwacht dat er komend voorjaar een nieuwe iPhone SE gaat komen, USB-C incl.
rammes 12 september 2023 20:11
Kun je die bedrade earbuds nu ook weer op je mac gebruiken? dat vond ik altijd een gemis van die lightning oordoppen.
Verwijderd @rammes12 september 2023 20:21
dat lijkt mij wel dat dat moet kunnen.
LittleKiller @Verwijderd12 september 2023 20:45
Zeg dat niet te hard. Wat ik ervan begrijp is dat audio over USB-c geen universele standaard is.
laurxp @LittleKiller12 september 2023 23:56
Jawel, maar het probleem is dat er twee standaarden zijn.

De reguliere optie is om "gewoon" USB te gebruiken en de audio als digitale data over te zetten. Er zit dan een mini USB sound card in je earbuds.

Echter, USB-C heeft óók de mogelijkheid om de connector voor een analoge "Alt Mode" te gebruiken. Hierbij zet de smartphone het geluid om naar een analoog signaal, en is de USB-C connector simpelweg 3.5mm TRRS in een andere vorm. Officieel mag je dit alleen maar gebruiken om USB-C-naar-3.5mm adapters te maken (want veel smartphones wilden van 3.5mm af), maar dat weerhield de C-merken er niet van om het te misbruiken voor bedrade earbuds - die in de praktijk dus alleen werken met smartphones.
bzzzt
@rammes12 september 2023 20:23
Kan niet lang wachten zijn tot mensen dat proberen, maar ik durf er wel wat op in te zetten dat het gewoon standaard USB audio class devices zijn.
djneo-nl @rammes12 september 2023 20:34
Als het vergelijkbaar is met de USB-C minijack dongle. Dan ja. Die werkt op alles
3DDude @rammes12 september 2023 21:24
Op mijn macbook werken de cheapo usb c akg in ears gewoon..?
ShadLink @rammes12 september 2023 21:35
Volgens de Apple website zijn ze compitabel met alle Apple USB-C apparaten (iPhone 15, iPads, Macs)
itsalex 12 september 2023 20:44
Goed de standaard voor USB-C maar gaan ze ook wat aan de "rotzooi" kabels en opladers doen? Ik vind dat vele malen belangrijker dan dat de telefoons één standaard heeft.
Apple is wel degene die altijd één standaard connector had de afgelopen 10 jaar, Lightning. Was dat zo slecht? Naar mijn mening niet want dat was de beste connector omdat je geen "pinnen/plastic" in het midden had, want als dat bij USB-C maar even buigt, kan je dus niet meer opladen, want daar heeft de Lightning geen last van. Ik vind Lightning connector nog steeds een goed doorgedacht concept, ook mede omdat USB-C ook gebruikt kan worden en ook in stands/docking, ik zie dat nog niet gebeuren met USB-C.
laurxp @itsalex13 september 2023 00:03
Het voorkomen van de hele lader- en kabelrotzooi is dus nou precies de reden dat de EU met deze wet is gekomen. Als alle apparaten een standaard lader en kabel gebruiken, hoef je deze namelijk niet meer los bij ieder apparaat mee te leveren.

In theorie is USB-C weldegelijk een betere connector. Lightning heeft de kwetsbare pinnetjes namelijk in de telefoon zitten, terwijl deze bij USB-C in de kabel zitten. Hierdoor zou de meeste slijtage plaats moeten vinden in de kabel - die een stuk goedkoper is om te vervangen. Ook is de constructie van USB-C beter voor signaalkwaliteit en ESD: een Lightning-connector zou nóóit USB 4 snelheden aan kunnen.
WhatsappHack
@laurxp13 september 2023 10:28
Huh? Bij USB-C is het juist veel makkelijker om de poort te beschadigen die vervolgens niet te vervangen is. Bij Lightning gaat juist eerder de kabel verrot dan de poort op het device. Het design van Lightning had het daar dan ook bij het juiste eind, het is heel jammer dat USB-C niet ook voor een male-plug design is gegaan; dat is duidelijk superieur.
Maurits van Baerle @WhatsappHack13 september 2023 11:24
Eens, op dat vlak is Lightning superieur. Hoewel ik het wel een zwakte van Lightning vind dat het veertje om hem op zijn plaats te houden in het vrouwtje zit, en niet op het mannetje op de kabel. Dat had Lightning beter gemaakt.

Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe USB-C zich in de praktijk gaat houden. Bij veel USB-A connectoren op publieke locaties (op het vliegveld, in het openbaar vervoer, vliegtuig) zie je dat ze makkelijk beschadigd raken. Ik zie inmiddels de eerste publieke USB-C aansluitingen op publieke plekken verschijnen en ben benieuwd hoe die het vele gebruik gaan weerstaan. Theorie is één ding maar de praktijk kan toch iets anders uitpakken.
Gladiator5 @itsalex12 september 2023 21:05
Ben het met je eens. Vind he tzelf ook nog steeds een van de betere connectors tot nu toe die zijn uitgebracht.
Heb geen enkele lightning poort defect gekregen de afgelopen 10 jaar.
Hoogstens een stofje er moeten uitblazen.
willieverhoef @Gladiator512 september 2023 23:21
De poort niet, maar kabeltjes wel verwacht is. Deze waren echt zwak.
stanny @willieverhoef13 september 2023 14:25
de originele van Apple zeker wel, maar andere kabels die ik aftermarket gekocht heb en dan vooral de sleeved die wel wat euro's meer kostten, die gaan ondertussen al vlot +10j mee in niet zo aangename omstandigheden voor die dingen.
Dus lijkt me vooral een kwaliteitsissue bij Apple en goedkopere varianten te zijn
WhatsappHack
@Gladiator513 september 2023 10:26
Amen. Het is erg jammer dat USB-C niet van de female plugs is afgestapt. Lightning was op dat vlak gewoon zwaar superieur.

Nu de EU op de stoel van de engineers is gaan zitten en USB-C verplicht zullen we helaas ook veel minder innovaties zien op dit vlak, heel erg jammer.
langestefan @WhatsappHack13 september 2023 19:18
Nu de EU op de stoel van de engineers is gaan zitten en USB-C verplicht zullen we helaas ook veel minder innovaties zien op dit vlak, heel erg jammer.
Dat doet de EU juist niet, de standaard wordt gedefinieerd door USB-IF waarvan Apple ook lid is. En het argument dat dit innovatie stopt lees ik zo vaak, heb er nog nooit een goede redenering voor gevonden. Ik denk zelf dat het juist andersom is. Door de connector te standaardiseren kun je makkelijker daar op verder bouwen. De USB-C connector is enorm versatiel door het hoge aantal data en power pinnen.
thekingmatt3 12 september 2023 20:12
Bedankt EU!!!
Triblade_8472 @thekingmatt312 september 2023 20:27
Mag wat kosten die EU, maar dan kan je iig je Apple spulletjes met één kabel opladen! Yay.

Ja, deze opmerking is mij minnetjes waard. :)

Overigens zijn hier heel veel mensen echt blij mee. Best bizar dat Apple dit zelf niet bedacht, en zelfs toe gedwongen moest worden. Wss iets met geld...
John Doos @Triblade_847212 september 2023 21:18
Het is allemaal te doen geweest om Apple gebruikers in het Apple ecosysteem te houden. En 3de partijen zo weinig mogelijk ruimte te geven.

Zie de launch van iPhones welke gelanceerd werden zonder oplaad blokje, maar enkel een kabel.

Apple’s motivatie: Iedereen die een Apple device gebruikt heeft al wel een oplaad blokje in huis.

(Spoiler alert: de bijgeleverde kabel was een usb type c naar lighting kabel, welke toen dus nog geen enkele Apple gebruiker thuis had liggen. Voor maar liefst 25euro kon men een Apple blokje met usb c aansluiting kopen…)
Ascension @John Doos12 september 2023 22:07
Onzin, je kon je iPhone altijd opladen met welke oplader dan ook. Dit hoefde nooit een specifieke Apple lader te zijn, alleen een kabel met lightning stekker. Die USB-C Lightning kabel kon je toen dus ook al gewoon gebruiken om op te laden met je Macbook of Macbook-lader of welke andere USB-C lader dan ook.
Finraziel @Ascension12 september 2023 22:49
Wat is onzin? Toen Apple begon met geen oplader meer meeleveren had ik echt nog geen opladers met USB c poort op de adapter in huis (laat staan over) dus dan kun je weinig met dat kabeltje wat ze meeleveren zonder alsnog een losse oplader te moeten kopen.
Genoeg opladers inderdaad, maar daar zat gewoon allemaal nog een USB a poort op.
Ascension @Finraziel12 september 2023 22:54
Dat jij geen usb-c lader of laptop had wil niet zeggen dat niemand dat had. En je kan ook prima een usb-a Lightning kabel gebruiken.
Verwijderd @Finraziel13 september 2023 08:39
Klopt niemand had dat en nog steeds hebben vrij weinig mensen dat in huis of zakelijk
John Doos @Ascension12 september 2023 22:48
Voordat ik die iPhone had, had ik andere iPhones en iPads.

Deze hadden een usb A oplaad blokje en usb A naar lighting kabel.

Dit was de eerste iPhone met een usb type c naar lighting kabel. Ik en vele anderen hadden geen usb c blokje thuisliggen, iets wat Apple wel als
Motivatie gebruikte om e-waste tegen te gaan.

(Tegendeel werd dus bewerkstelligt, al mijn oude blokjes werden in theorie onbruikbaar)
NovapaX @John Doos13 september 2023 10:58
Maar je had al wel gewoon USB-a naar Lightning kabels liggen, inclusief opladers. Die kon je toch gewoon gebruiken dan?
Ik had bijvoorbeeld wel al gewoon een USB-C lader liggen. En op andere plekken bleef gewoon de bestande oplader met kabeltje liggen.

Het helpt wel degelijk om e-waste tegen te gaan. Want ik koop nu een oplader die ik nodig heb (eentje met meerdere uitgangen)
Je wilt niet weten hoeveel (nooit gebruikte) USB-A opladers er hier in een zakje in een doos liggen.
Ik ben echt blij dat ze die rommel niet meer mee leveren.
(rommel in de zin van 'spullen waar je niets aan hebt', niet dat het slechte opladers zijn)

Nu hoop ik wel dat USB-C hier 'to stay' is voor zeker weer 25 jaar (zoals USB-A nu ook al ruim 25 jaar onveranderd is, in form-factor dan)
Guru Evi @John Doos13 september 2023 00:19
Nee, het blokje niet meeleveren was vanwege wetgeving op het verminderen van electronisch afval, de EU had Apple en Samsung al aangegaan omdat ze een blokje meeleverden en dus zogezegd de markt op losse laders verstoorden. Die rechtszaak is uiteindelijk ook op niets uitgelopen, behalve dan voor de klanten die een blokje verwachten.

USB-C is veel meer gevoelig aan schade, dus meer iPhones gaan hersteld moeten worden of op de schroot. Al die kabeltjes en apparaten die nu terug vervangen moeten worden. De EU had gewoon een verloopstuk kunnen eisen, 2 euro opgelost, minder afval, mensen kunnen kiezen.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 00:49]

wiseger
@Guru Evi13 september 2023 03:23
Klinklare onzin, in al die jaren nog nooit een USB-c probleem gehad. Diverse Samsung Galaxy telefoons, e-Readers, laptop er cetera allemaal op USB-c.

Sinds kort over op een iPhone 14. Meegeleverde Lightning naar USB-c kabeltje werkt prima met de Samsung USB-c snellader.
dengregg @wiseger13 september 2023 15:04
usb-c heeft als groot nadeel dat het moeilijker is om al het stof te verwijderen dat in de poort kruipt.
wiseger
@dengregg13 september 2023 16:37
Ik heb er nog nooit last van gehad.
Maar wie weet gebeurt dat nog, heb pas een jaar of 5 USB-c.
dengregg @wiseger13 september 2023 17:39
heb de usb-c poort van mijn oneplus al een paar keer moeten vrijmaken van stof. Doordat de ruimte in de poort zeer klein is kan je er niet meer zomaar met een tandenstoker in
wiseger
@dengregg13 september 2023 21:07
Busje met lucht onder druk is vaak het beste om stof te verwijderen uit elektronica.
CharlesND @Triblade_847212 september 2023 21:55
Overigens zijn hier heel veel mensen echt blij mee. Best bizar dat Apple dit zelf niet bedacht, en zelfs toe gedwongen moest worden. Wss iets met geld...
Nou kijk. Er zijn ongeveer een miljard iPhones met lightning in omloop. Al die eigenaren hebben vaak al meerdere laders en kabels met lightning connectors, En honderden miljoenen mensen hebben zoals ik, allerlei apparatuur die met een lightning connector wordt aangesloten. Ik heb zelf een paar hele goede Rode microfoons, adapters voor geheugenkaartjes, een audiobox in de auto en thuis hangt hij regelmatig aan de stereo installate. Alles bij elkaar toch wel een paar honderd euro aan accessoires denk ik.

Dus ik vind het een uitstekende beslissing van Apple om die investeringen van trouwe klanten in accessoires zo lang mogelijk bruikbaar te houden. En dat Apple terecht niet luisterde naar dat gemekker van mensen als Triblade die vinden dat Apple zo snel mogelijk al die accessoires en bestaande kabels waardeloos had moeten maken met een nieuwe connector.

Want wat krijgen die honderden miljoenen bezitters van iPhones ervoor terug? Een universeel laadblokje aansluiting!! Nou nou, wat een geweldige verbetering, daar zou Apple mij heel blij mee hebben gemaakt, daar had ik mijn Rode en Sennheiser microfoons en andere accessoire graag voor naar de Kringloopwinkel gebracht....
Triblade_8472 @CharlesND12 september 2023 22:24
Trouwe klanten of "verslaafde" klanten?

Ze hebben je jaren lang incompatible aansluitingen geleverd (vergeleken met de rest van de wereld's usb standaard) waardoor jij er nu mee zit.

Apple heeft lightning gemonopoloseerd en bewust zichzelf buiten spel gezet. En jij bent de kind van de rekening.

En de kicker? Omdat alle Apple kopers er in getrapt zijn veel geld voor betaald hebben, verdedig je die dick move ook nog. Echt heel slim gespeelt van hen.

Zet je er overheen. Je mag er natuurlijk flink van balen, maar ga Apple de schuld geven, waar het hoort.
WhatsappHack
@Triblade_847212 september 2023 22:32
(vergeleken met de rest van de wereld's usb standaard)
Welke bedoel je nu precies? Mini-USB? Micro-USB A? B? ;)
Toen Apple begon met Lightning waren de normale USB connectoren behoorlijk ruk en wijdverspreid qua types en ondersteuningen. Apple heeft toen ook beloofd dat de poort jarenlang zou blijven, zodat je niet meer steeds opnieuw accessoires moest kopen - iets dat destijds een klacht was vanwege dat gedoe met aantal pinnetjes en proprietary cables (bij meerdere fabrikanten overigens). Het is wel grappig dat je juist het nakomen van die belofte een dick move is. :+ Destijds was het erg mooi: een hele fijne connector (Lightning) die jarenlang ondersteund zou blijven in plaats van steeds veranderende kabeltjes. Wel grappig om dat dan nu een dick move te noemen. :P Ze hebben precies gedaan waar destijds om gevraagd is door vriend en vijand en ze hebben precies gedaan wat beloofd werd: het heel lang ondersteunen. Ik zie dan ook niet in waarom Apple ergens "schuld" aan zou hebben, waar mensen zogenaamd ingetrapt zijn, etc. Maar blijkbaar zit het je nogal hoog, dus het zal wel. :)

Uiteindelijk heeft Apple het jaren volgehouden met Lightning en imho had dat nog wat langer gemogen. Als USB-C nou hetzelfde principe had (Dus male plugs ipv female plugs), dan had ik het graag naar USB-C zien verschuiven. Nu vind ik het enkel jammer, omdat het een stuk fragieler is. Er was ook helemaal niets mis met Lightning, dus het is wel jammer dat het verdwijnt. Uiteindelijk is het natuurlijk wel fijn dat elke kabel werkt, maar ik blijf erbij: ze hadden met USB-C af moeten stappen van dat verrekte model met female plugs, vind dat wel zo kut. (No pun intended.)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 00:49]

WhatsappHack
@Triblade_847212 september 2023 23:53
Ik geef je gewoon de feitelijke achtergrondinformatie om het nogal eenzijdige, incorrecte en ongenuanceerde relaas dat je verspreidt te corrigeren. :) Dat je nu niet verder komt dan “Je bent een verslaafde!!1!” en geen enkel zinnig tegenargument kan geven spreekt boekdelen. :+

Maar één ding ben ik wel met je eens, Apple verdient inderdaad een bedankje voor het al die tijd nakomen van hun beloftes. Zouden meer fabrikanten moeten doen! :)
R.Mats @Triblade_847213 september 2023 13:00
U heeft zeker het "heel verhaal" niet gelezen want u gaat er niet op in. Geef eens antwoord op de vraag van WhatsappHack.
Welke bedoel je nu precies? Mini-USB? Micro-USB A? B?
Guru Evi @Triblade_847213 september 2023 19:18
Apple heeft inderdaad Lightning aan het USB-IF aangeboden, echter Intel (een van de stemhouders binnen het USB-IF) had al patenten op een voorloper van USB-C (dat origineel niet omdraaibaar was). Eenmaal Apple met Lightning kwam ging de USB-C standaard op de schop en twee jaar later kregen we een inverse lightning kabel.

Als je het niet weet, elke USB-C logo is een betaling naar Intel toe. Dus of je nu Apple of Intel rijker maakt, de kost voor de consument is gelijk.
laurxp @Triblade_847212 september 2023 23:59
Niet heel bizar.

Lightning was alleen te gebruiken als je apparaat gecertificeerd was door Apple en je licentiegeld betaalde. Hierdoor had Apple controle over het ecosysteem en verdiende ze aan iedere accessoire. USB-C is gewoon een open standaard, dus letterlijk iedereen kan daar accessoires voor maken en Apple krijgt daar geen cent van.
Maurits van Baerle @Triblade_847213 september 2023 11:20
USB-C bestond nog niet toen Apple van de oude 30 pins connector af wilde. Het was dus nog geen optie.

Als je de documentatie van de eerste USB-C standaard bekijkt zie je dat er twee engineers van Apple betrokken waren bij de ontwikkeling van USB-C en die hebben waarschijnlijk Apples ervaring met Lightning kunnen gebruiken voor het ontwerp van USB C.
Verwijderd 12 september 2023 20:27
Ok. Dus het doosje van de Airpods Pro wordt aangepast naar USB-C en het doosje van de Airpods niet?
Hoe bizar.
RVervuurt @Verwijderd12 september 2023 22:16
Daar komt misschien binnenkort een nieuwe generatie van, terwijl de AirPods 2 redelijk recent zijn ge-update.
Phobophile 12 september 2023 20:44
Wacht even: die USB-C is letterlijk de enige wijziging? Betekent dit dat het doosje geen 'ingebouwde AirTag' krijgt?!

Dat zou ik echt verbijsterend vinden.
Ryur @Phobophile12 september 2023 21:13
De AirPods Pro 2 had al een 'ingebouwde AirTag' :)
Phobophile @Ryur13 september 2023 10:52
Hoe bedoel je 'had al', want ze zijn nog niet uit?
Ryur @Phobophile13 september 2023 11:01
Hoezo? De Airpods Pro 2 zijn allang uit, en daar heeft zowel het oude als het nieuwe doosje een "ingebouwde AirTag".
Phobophile @Ryur13 september 2023 11:19
Oh wauw, dat had ik dus helemaal gemist!

Low key aan het hopen dat ik mijn huidige AirPods nu kwijtraak, puur zodat ik nieuwe met die functie kan bestellen. Dat is echt het enige wat er voor mij nog kon verbeteren.
acreed166 12 september 2023 20:51
Gaan ze die case ook verkopen? Heb net AirPods Pro gen 2 wel balen dan 🥹
Ryur @acreed16612 september 2023 21:13
Mogelijk, alleen moet je wel heel veel voor neerleggen.
Ik heb zelf nog APP 1ste generatie, zonder de draadloos oplaaddoosje. Ik heb zitten kijken om doosje alleen te vervangen, was ik alleen al 70 EUR voor kwijt.
Mauser.NET @Ryur12 september 2023 23:10
Volgens mij zijn de AirPods Pro nooit zonder draadloos oplaad doosje geleverd. De gewone AirPods wel.
Ryur @Mauser.NET13 september 2023 08:26
Als je direct de APP1 kocht, had je de versie zonder draadloos opladen.
Er was een kleine halfjaar later ook een minor upgrade (zoals nu) met de draadloos opladen doosje.
Mauser.NET @Ryur15 september 2023 16:21
Je bent echt in de war met de normale AirPods... daarvan werd de eerste versie zonder draadloos opladen doosje verkocht en later in maart 2019 mét.. je kon daarvoor toen ook losse draadloos oplaad doosjes kopen. De AirPods Pro komen uit oktober 2019 en zijn van het begin af aan met draadloos oplaad doosje geleverd.
Ryur @Mauser.NET15 september 2023 20:51
Cool! Je hebt helemaal gelijk. Ik heb wel een draadloos oplaad doosje!
Weer wat geleerd :D

[Reactie gewijzigd door Ryur op 23 juli 2024 00:49]

Nomoi @acreed16612 september 2023 21:27
Volgens 9to5Mac zal de case niet los verkocht worden helaas.
ShadLink @Nomoi12 september 2023 21:37
Even contact met Apple support opnemen en ik vermoed dat ze (tegen betaling) een USB-C case op zullen sturen ;)
Mavamaarten @acreed16613 september 2023 08:23
Ugh, ik heb ook letterlijk vorige week voor het eerst AirPods gekocht, ook de Pro gen 2. Ik zit helemaal in het Android-ecosysteem met USB-C laders enz. Ik was al blij dat ze draadloos op te laden zijn met mijn Qi charger, maar USB-C had wel helemaal mooi geweest.
acreed166 @Mavamaarten13 september 2023 09:37
Dan kan je nog retour doen, zichttermijn.
Mavamaarten @acreed16613 september 2023 09:42
Zakelijke aankoop, helaas.
Toaru 12 september 2023 20:44
Hier, in een notendop van 50 seconden, alle informatie die er toe doet:

https://www.youtube.com/watch?v=_UO3Dsl7Mi4
IamGrimm 12 september 2023 22:22
Haha wat bijzonder veel gejammer hier nog over consument vriendelijke wijzigingen om een standaard door te voeren. Misschien nu even vervelend met je vorige gen apparatuur, maar op de lange duur is dit alleen maar beter.
MGSNK 12 september 2023 22:57
@AverageNL niet helemaal waar dat ze ongewijzigd zijn, ze hebben nu ook een betere IPx rating, ze kunnen nu beter tegen stof!

[Reactie gewijzigd door MGSNK op 23 juli 2024 00:49]


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