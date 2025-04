Apple vernieuwt betaalde AppleCare+-dienst met onbeperkte hardwarereparaties

Apple stopt met reparatielimieten via AppleCare+, de ondersteuningsdienst die het bedrijf aanbiedt voor zijn producten. Gebruikers kunnen hun apparaten tijdens de duurtijd onbeperkt laten repareren. Eerder werden maximaal twee schadegevallen per jaar gedekt.

Op de AppleCare+-pagina's van verschillende Apple-producten, zoals de iPhone, staat vermeld dat de verzekering vanaf nu dekking biedt voor hardwarereparaties 'inclusief een onbeperkt aantal schadevoorvallen als gevolg van een ongelukje'. Daarbij meldt het bedrijf dat de betaalde dienst alleen dekking biedt voor fysieke schade als gevolg van een ongeluk. Diefstal wordt bijvoorbeeld niet gedekt

Het bedrijf rekent daarnaast nog steeds een eigen risico voor reparaties onder AppleCare+. De hoogte daarvan blijft ook ongewijzigd en is afhankelijk van het soort schade en het product. In het geval van een iPhone 12, 13 of 14 kost een reparatie van het scherm of het glas aan de achterkant bijvoorbeeld 29 euro. Voor 'overige schadegevallen' bij die iPhones rekent de techgigant een eigen risico van 99 euro. Dat is echter minder dan wat de reparaties zouden kosten zonder AppleCare+. Een schermreparatie voor de iPhone 14 Pro kost zonder verzekering bijvoorbeeld 405 euro.

Onbeperkte reparaties via AppleCare+ lijken beschikbaar te zijn voor alle Apple-producten waarvoor de dienst beschikbaar is, waaronder iPhones, iPads, Apple Watches, Macs, AirPods en monitoren. De wijziging lijkt ook te gelden voor bestaande AppleCare+-abonnementen. De prijs van de dienst blijft ongewijzigd, ook nu het aantal gedekte reparaties is opgehoogd. De tarieven van de dienst verschillen per product.