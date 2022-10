Apple stopt met ondersteuning nieuwe Apple SIM-abonnementen op iPad

Apple ondersteunt vanaf 1 oktober geen nieuwe activeringen van data-abonnementen voor iPads via Apple SIM meer. Met de dienst konden gebruikers abonnementen van bepaalde providers afnemen door via Apples meegeleverde simkaart een soort e-simverbinding te activeren.

Onder meer de iPad Air 2, mini 3 en 4, iPad 5, iPad 6 en de eerste 12,9"-iPad Pro werden met een Apple SIM-kaart geleverd. De de tweede generatie 12,9"-iPad Pro, en de 9,7"- en 10,5"-iPad Pro werden met een ingebouwde Apple SIM geleverd. Al deze modellen kunnen dus niet meer gebruikt worden om via de Apple SIM-kaart een data-abonnement te activeren, zo schrijft Apple op een supportpagina gespot door MacRumors. Gebruikers kunnen nog wel gewoon een e-sim of een fysieke simkaart van de provider gebruiken. Voor bestaande abonnementen die eerder geactiveerd werden via Apple SIM verandert er niets.

Voorheen werden iPads met ondersteuning van een cellulaire verbinding geleverd met een 'blanco' simkaart van Apple waarmee vervolgens een abonnement met bepaalde providers geactiveerd kon worden. Dit principe lijkt erg op wat tegenwoordig e-sim heet, waarbij een interne simkaart verbindingen met uiteenlopende providers aan kan gaan. Volgens Apple was deze functie vooral handig voor gebruikers die in het buitenland eventueel tijdelijk een ander abonnement wilde gebruiken.

Overigens geldt voor alle iPads met ondersteuning van een cellulaire verbinding die vanaf 2018 uitgebracht werden dat er standaard e-simondersteuning is; zo kunnen data-abonnementen volledig digitaal geactiveerd worden. Het activeringsproces verschilt per provider; soms is er een app nodig en soms kan er een qr-code gescand worden maar er is voor deze nieuwere iPads niet per se meer een fysieke simkaart nodig.