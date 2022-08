Zoek je op 'sushi' in Apple Maps, dan krijg je nu keurig organische resultaten te zien, maar wellicht staat daar op een gegeven moment een gesponsord zoekresultaat bovenaan. Apple wil meer advertenties in eigen apps gaan tonen, op basis van data en tracking.

Het is steevast iets waar veel tweakers over vallen: advertenties in software. Dat is je goed voor te stellen; je koopt een product, soms zelfs duur, en dan blijkt dat je in de software ook nog moet kijken naar aanprijzingen waarvoor de fabrikant betaald krijgt, alsof je dubbel betaalt voor een product. Toch gebeurt dat vaak. Op telefoons en tablets gaat het daarbij vaak over Xiaomi, dat in advertenties en diensten een belangrijke manier van geld verdienen ziet. Daardoor houdt de fabrikant de prijzen lager. Ook andere fabrikanten hebben advertenties in hun software gezet.