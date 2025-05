Apple onderzoekt mogelijkheid om advertenties in Apple TV-programma's te tonen

Apple onderzoekt of het een Apple TV-abonnement met advertenties kan verkopen. Het bedrijf is volgens bronnen van Digiday in gesprek met verschillende uitgevers. Apple zou daar zelfs een apart advertentieplatform voor willen bouwen.

Digiday, een vakblad voor de uitgeversindustrie, sprak met verschillende anonieme bronnen over de plannen. Die bronnen zeggen tegen de site dat Apple in gesprek is met verschillende uitgevers om te kijken hoe het bedrijf advertenties in het betaalde Apple TV+-abonnement kan verwerken. Volgens een van de bronnen zou het bedrijf daar begin 2023 mee beginnen. Veel details over hoe dat model eruitziet is niet bekend; het is bijvoorbeeld niet duidelijk of er een goedkoper abonnement beschikbaar komt dat advertenties bevat, zoals andere streamingdiensten zoals Netflix op dit moment mee experimenteren, of dat er een nieuw abonnement met een hogere prijs bij komt.

Apple zou specifiek voor Apple TV een eigen advertentiesysteem bouwen, een zogenaamd demand side platform waarop adverteerders hun advertenties kunnen inkopen. Volgens Digiday werkt Apple daar al sinds augustus aan, maar nu zeggen de bronnen tegen het bedrijf dat de DSP specifiek bedoeld is voor Apple TV en niet voor andere diensten waarin advertenties te zien zijn.

Er zijn momenteel al advertenties te zien op Apple TV. Zo zond het bedrijf in Amerika al advertenties uit bij bepaalde sportwedstrijden. Die advertenties worden echter uitgezonden door de aanbieder zelf. Met het nieuwe plan zou Apple de advertenties ook willen tonen bij bestaande programma's, waaronder de exclusieve shows op het platform.