Apple bevestigt dat sommige iOS-systeemprocessen geen Locatie-toggle hebben

Apple heeft bevestigd dat sommige processen die in het systeem van iOS draaien geen handmatige toggle hebben om de toegang tot locatie te ontzeggen. Het is onbekend welke dat zijn en waarom die niet per proces uit te schakelen zijn.

Sommige processen zijn wel handmatig uit te schakelen en sommige niet, meldt KrebsOnSecurity. Apple meldt nergens dat dat zo is, maar bevestigt het wel tegen het beveiligingsbedrijf. KrebsOnSecurity merkte op dat het icoon dat aangeeft dat locatievoorzieningen worden gebruikt, het pijltje, in de statusbalk verschijnt, zelfs als de gebruiker alle individuele apps en processen die toegang hebben tot locatiediensten heeft uitgeschakeld. "Het is de bedoeling dat het icoon voor Locatievoorzieningen in de statusbalk verschijnt wanneer Locatievoorzieningen zijn ingeschakeld. Het icoon verschijnt voor systeemprocessen die geen switch hebben in het instellingenmenu", zo zegt Apple tegen het bedrijf.

Het icoon verschijnt niet als gebruikers locatiediensten helemaal uitschakelen. Als gebruikers bijvoorbeeld locatiediensten willen inschakelen voor een enkele app, maar voor alle andere apps en processen geen toestemming willen geven, is dat nu niet mogelijk vanwege het laten draaien van processen met niet individueel uit te schakelen toegang tot locatie.

Het is onbekend welke processen dat zijn. Onder meer Find my iPhone, Noodmeldingen, kalibratie van het kompas en verzameling van wifi-netwerken voor locatieverbetering staan wel in de instellingen en zijn dus individueel uit te schakelen. De processen zonder toggle lijken alleen te draaien op iPhone 11-modellen. KrebsOnSecurity kon dit niet reproduceren op een iPhone 8 en Tweakers kon dat ook niet op een iPhone SE. De testen zijn gedaan met de nieuwste stabiele versie van iOS, 13.3.2.