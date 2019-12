Mozilla zet blokkeren trackers in mobiele Firefox volgend jaar op 'strict'

Mozilla zet de blokkade van trackers van de volgende versie van Firefox voor Android standaard op 'strict'. Volgens Mozilla geven mobiele gebruikers meer om snelheid en het voorkomen van irritaties van advertenties dan gebruikers op desktop.

Door Firefox standaard in te stellen op 'strict' moeten sites 20 procent sneller laden, claimt Mozilla. Daar staat tegenover dat sommige sites wellicht niet goed werken of inhoud minder goed laten zien. Mozilla wil met de stap gebruikers beschermen tegen tracking door advertenties op het web. Door de bescherming kunnen adverteerders gebruikers niet volgen.

In de nieuwe versie van Firefox Preview zitten meer nieuwe functies. Zo kan de adresbalk boven- en onderin, kunnen gebruikers nu een eigen zoekmachine instellen en is het mogelijk om tabbladen van desktop naar mobiel te versturen. Dat kan ook met collecties van tabbladen.

De nieuwigheden zitten in Firefox Preview 3.0, de testversie voor de toekomstige versie van Firefox voor Android. De nieuwe versie, op basis van de GeckoView-engine, moet voor de zomer van 2020 uitkomen. Mozilla zegt niets over een versie voor iOS. De browserbouwer kondigde de toekomstige versie van de mobiele Firefox deze zomer aan. De code voor de browser staat op GitHub en de app is te downloaden in de Google Play Store.