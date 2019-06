Firefox OS-fork KaiOS krijgt multitasking en browser met tabbladen

KaiOS, een besturingssysteem voor telefoons dat voortkomt uit Mozilla's Firefox OS-initiatief, krijgt multitasking, een browser met tabbladen en een functie om tekst te kopiëren en te plakken. Dat laat een topman weten in een interview.

Functies als multitasking komen alleen beschikbaar op telefoons met 512MB aan werkgeheugen, meldt directeur Sebastien Codeville in een interview met Android Authority. De browser met tabbladen, multitasken en kopiëren/plakken moeten dit jaar in een update beschikbaar komen, zo zegt de topman.

KaiOS krijgt geen Chromium-gebaseerde browser, ondanks de samenwerking met Google. Zo heeft KaiOS wel diensten als spraakassistent Google Assistant en Google Maps. Een op Chromium gebaseerde browser kan niet, aldus Codeville. "Het zou te zwaar zijn voor de telefoons waar we ons op richten. Maar we verbeteren zeker de browserervaring op toestellen."

Bovendien gaat KaiOS zich ook op andere producten richten dan telefoons, maar Codeville wil niet zeggen welke dat zijn. KaiOS staat tot nu toe op honderd miljoen telefoons en het besturingssysteem wil zich onderscheiden door de ondersteuning van 4g, nfc en bluetooth voor goedkope modellen. Ook draaien sommige smartphonediensten op KaiOS, zoals WhatsApp. De bekendste telefoon in het Westen met KaiOS is de Nokia 8110 4G, de nieuwe uitgave van de 'bananentelefoon' van Nokia. Het besturingssysteem heeft zijn basis in Mozilla's mobiele project Boot2Gecko, waaruit onder meer ook Firefox OS kwam. Mozilla is gestopt met Firefox OS en diverse ontwikkelaars van dat team werken nu bij KaiOS.

Preview van onder meer de Nokia 8110 4g, vanaf telecombeurs Mobile World Congress 2018