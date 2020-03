Telefoon-OS KaiOS krijgt snellere Gecko-engine door ondersteuning van Mozilla

Telefoonbesturingssysteem KaiOS krijgt een grote upgrade van de Gecko-engine, waardoor apps sneller worden en het besturingssysteem moderne webstandaarden gaat ondersteunen. Dat is mogelijk door een samenwerking tussen het bedrijf achter KaiOS en Mozilla.

Zo krijgt KaiOS onder meer ondersteuning voor tls 1.3 dankzij de upgrade, melden beide bedrijven. De upgrade is belangrijk, omdat KaiOS gebruik maakt van de Gecko-engine voor het renderen van de interface en van apps. Alle apps op KaiOS zijn webapps en zouden dus fors moeten profiteren van de upgrade.

Waar KaiOS gebouwd is op de Firefox 48 uit 2016, gaat dat bij de volgende versie gebeuren met Firefox 78, meldt YouTuber TechAltar op basis van informatie van het bedrijf achter KaiOS. De bedoeling is dat de nieuwe engine in een nieuwe versie van KaiOS zit, die vervolgens naar telefoonfabrikanten gaat. Daarna komen op zijn vroegst begin volgend jaar upgrades voor nieuwe modellen of huidige telefoons.

De bedoeling is om in de toekomst samen te blijven werken om nieuwe versies van KaiOS te baseren op ESR-versies van Firefox. KaiOS staat op goedkope telefoons, in de Benelux vooral van Nokia-licentienemer HMD. Wereldwijd zijn er 120 miljoen KaiOS-telefoons verkocht. KaiOS is gebaseerd op het Boot2Gecko-project, waar Mozilla zelf aan werkte onder de naam Firefox OS.