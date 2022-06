HMD brengt nieuwe versies van Nokia 6300 en Nokia 8000 uit voor 49 en 79 euro

HMD brengt nieuwe versies van de Nokia 6300 en Nokia 8000 uit. De telefoons worden geleverd met KaiOS en beschikken over 4g-connectiviteit. De toestellen zijn beschikbaar in 'een geselecteerd aantal markten' en kosten respectievelijk 49 en 79 euro.

De Nokia 6300 4G en Nokia 8000 4G maken geen gebruik van Android. In plaats daarvan worden de telefoons geleverd met KaiOS, zo meldt HMD. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Firefox OS en biedt ondersteuning voor apps als WhatsApp. Ook veel Google-diensten werken op het OS, waaronder de Google Assistent en YouTube. HMD bracht eerder al Nokia-telefoons uit met KaiOS, waaronder een nieuwe versie van de Nokia 5310.

De Nokia 6300 4G en Nokia 8000 4G

Beide Nokia-telefoons hebben een Snapdragon 210-soc van Qualcomm. Deze chip wordt gemaakt op een 28nm-procedé en beschikt over vier Cortex-A7-cores op maximaal 1,1GHz. Qualcomm voorziet de soc daarnaast van een Snapdragon X5-modem voor 4g-connectiviteit, met maximale theoretische download- en uploadsnelheden van respectievelijk 150Mbit/s en 50Mbit/s. Verder beschikken beide telefoons over 512MB geheugen en 4GB opslag. De toestellen hebben ook een Micro SD-kaartlezer, met ondersteuning voor uitbreidingskaarten tot 32GB.

HMD voorziet de Nokia 6300 4G van een 2,4"-scherm zonder touchfunctionaliteit en een vga-camera aan de achterkant. De Nokia 8000 4g heeft op zijn beurt een 2,8"-scherm zonder aanrakingsgevoeligheid en een 2-megapixelcamera. De Nokia 8000 4G heeft volgens de fabrikant ook een iets luxere afwerking, met een 'glasachtig' ontwerp. Beide telefoons zijn echter gemaakt van plastic. Wanneer een bedrade koptelefoon is aangesloten, ondersteunen beide telefoons ook FM-radio.

Beide telefoons hebben een 1500mAh-accu die wordt opgeladen via Micro USB. Volgens de fabrikant bieden de telefoons zeven uur aan talk time en een standby-tijd van maximaal vier weken. HMD brengt de Nokia 6300 4G en Nokia 8000 4G uit in een 'geselecteerd aantal markten'. Respectievelijk kosten de toestellen 49 en 79 euro. De telefoons lijken momenteel nog niet beschikbaar te zijn in de Benelux, maar voorgaande KaiOS-toestellen van Nokia verschenen ook in Nederland.

Er gaan al langer geruchten rond over nieuwe uitgaves van de Nokia 6300 en Nokia 8000. Eerder deze week verschenen ook al afbeeldingen en specificaties van de Nokia 8000 4G.