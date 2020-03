HMD kondigt Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 en Nokia 5310 aan

HMD heeft drie nieuwe smartphones en een nieuwe featurephone aangekondigd. De voornaamste aankondiging betreft de Nokia 8.3 5G. Dit is een toestel met ondersteuning voor 5g en camera-eiland met vier sensoren.

De Nokia 8.3 5G is HMD's eerste smartphone met 5g. Het toestel combineert daarvoor de Qualcomm Snapdragon 765G met de X52-modem. Het voordeel van de X52-modem is dat deze alle frequenties ondersteunt, van 600MHz tot 3,8GHz. en daarmee wereldwijd van 5g gebruik kan maken, maar de snelheid is aanzienlijk lager dan dat van de Snapdragon X55-modem van duurdere smartphones.

HMD voorziet de smartphone verder van 6GB of 8GB ram en van 64GB of 128GB opslag. De Nokia 8.3 5G heeft een 6,81"-scherm met resolutie van 2400x1080 pixels. De accucapaciteit is 4500mAh. Aan de achterkant zitten een 64-megapixelcamera, een 12-megapixelcamera met groothoeklens, een macrolens en een dieptesensor. Het toestel draait versie 10 van Android One en komt in de zomer op de markt voor een startprijs van 599 euro voor het model met 6GB ram en 64GB opslag. De versie met 8GB ram en 128GB opslag kost dan 649 euro.

HDM kondigde verder de Nokia 5.3 aan. Dit toestel krijgt een Qualcomm Snapdragon 665, een midrange-soc van vorig jaar. De smartphone krijgt ook vier camera's: een van 13 megapixels, een van 5 megapixels met groothoeklens, een macrocamera van 2 megapixels en een dieptesensor. Het scherm heeft een diagonaal van 6,55 inch en de resolutie is 1600x720 pixels. De accucapaciteit bedraagt 4000mAh. De Nokia 5.3 met Android One verschijnt in april voor een startprijs van 189 euro, voor de versie met 4GB ram en 64GB opslag.

Daarnaast brengt HMD dit jaar de Nokia 1.3 op de markt. Dit is een instapmodel met Snapdragon 215 en Android 10 Go Edition. Het 5,71"-scherm toont de resolutie van 1520x720 pixels en er is 1GB ram met 16GB opslag. In april is het toestel verkrijgbaar voor 95 euro.

HMD kondigt ook nog een featurephone aan, de 5310. Deze verschijnt in de Originals-serie en is volgens HMD een herinterpretatie van de Nokia 5310 Xpress Music uit 2007. De Nokia 5310 heeft een mp3-speler, fm-radio en naar voren gerichte speakers. Hij verschijnt in maart voor 39 euro.