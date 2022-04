HMD introduceert Nokia 5.4-smartphone met Snapdragon 662-soc voor 199 euro

HMD Global introduceert zijn Nokia 5.4-smartphone. Dit toestel beschikt onder andere over een Snapdragon 662-soc en 4GB geheugen. De telefoon komt medio januari beschikbaar in Nederland en heeft een vanafprijs van 199 euro.

HMD voorziet de Nokia 5.4 van een 6,39"-lcd met een HD+-resolutie en een relatieve schermverhouding van 19,5:9. De fabrikant noemt geen concrete schermresolutie in zijn persbericht, maar de huidige Nokia 5.3 heeft bijvoorbeeld een resolutie van 1600x720 pixels. Het toestel beschikt over een Snapdragon 662-soc van Qualcomm. Die chip beschikt over vier Kryo 260 Gold-cores op 2GHz en vier Kryo 260 Silver-cores met een kloksnelheid van 1,8GHz. De soc heeft daarnaast een geïntegreerd X11-modem voor 4G-connectiviteit.

De achterkant van het toestel herbergt een vingerafdrukscanner en vier camerasensors die in een cirkelvormig camera-eiland zijn geplaatst. De Nokia 5.4 beschikt over een primaire 48-megapixelcamera, een 5-megapixelcamera met groothoeklens, een sensor voor macrofoto's en een dieptesensor. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm.

De Nokia 5.4 wordt in Nederland geleverd met 4GB geheugen en 64GB of 128GB opslagcapaciteit. De smartphone biedt ook ruimte voor een Micro-SD-kaart en twee simkaarten. De 4000mAh-accu wordt met maximaal 10W opgeladen via USB-C. Het toestel heeft ook een 3,5mm-jack.

De Nokia 5.4 komt standaard met Android 10. HMD schrijft echter dat het toestel op een later moment een upgrade naar Android 11 krijgt. De smartphone maakt onderdeel uit van het Android One-programma en krijgt daarmee drie jaar beveiligingsupdates en op termijn ook een upgrade naar Android 12.

Het toestel komt medio januari beschikbaar in Nederland en heeft een vanafprijs van 199 euro voor een variant met 64GB opslagruimte. Eind januari volgt een model met 128GB opslag voor 249 euro. Die laatste variant wordt geleverd met een Nokia-koptelefoon.

Afbeeldingen via HMD