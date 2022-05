Nokia X-smartphones krijgen Android One en drie jaar OS-upgrades

HMD Global introduceert drie nieuwe series Nokia-smartphones. De Nokia X-lijn is het hoogst gepositioneerd en bestaat uit midrangetoestellen met een Snapdragon 480 5G-soc, Android One en drie jaar upgrades. Ook geeft HMD drie jaar garantie.

Er verschijnen twee modellen in de X-serie: de Nokia X20 en de Nokia X10. De telefoons hebben Android One en HMD belooft zowel drie jaar beveiligingsupdates als drie jaar software-upgrades. Ook geeft de fabrikant drie jaar garantie, een jaar langer dan 'de industrienorm', aldus het bedrijf. HMD levert geen lader mee met de X-toestellen. Volgens de fabrikant is dat een overweging vanuit duurzaamheid. Wel wordt een USB-C-kabel meegeleverd.

De Nokia X20 en X10 hebben een Snapdragon 480 5G-soc. Dat is een 8nm-soc die Qualcomm begin dit jaar aankondigde. De chip heeft een X51-modem voor 5G op lage frequenties. De maximale snelheden zijn 2,5Gbit/s download en 660Mbit/s upload. De geïntegreerde modem ondersteunt 4G met snelheden van 800/200Mbit/s. De soc heeft acht cores, waarvan twee Cortex-A76-cores op 2GHz en zes Cortex-A55-cores op 1,8GHz.

Beide telefoons hebben een 6,67"-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels, een helderheid van 450cd/m² en een gat in het scherm voor de frontcamera. Ook de accu is in beide toestellen gelijk, met een capaciteit van 4470mAh. Opladen gaat via USB-C en de X-telefoons hebben ook een 3,5mm-aansluiting. De toestellen draaien bij de introductie op Android 11.

Verschil zit in de camera's; de X20 is voorzien van een primaire camera met 64-megapixelsensor en een 32-megapixelcamera aan de voorkant. Bij de X10 zijn dat respectievelijk 48- en 8-megapixelcamera's. Beide modellen hebben ook een 5-megapixel-ultragroothoekcamera, een 2-megapixel-dieptecamera en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

Halverwege mei komt de Nokia X20 uit in Nederland voor een adviesprijs van 379 euro. Dat gaat om een configuratie met 8GB ram en 128GB flashopslag. De Nokia X10 volgt in de eerste helft van juni, voor prijzen van 309 en 349 euro. Dat gaat om versies met 6GB ram en respectievelijk 64GB en 128GB flashopslag.

Nokia X20 Nokia X10 Scherm 6,67"-lcd, 20:9, 2400x1080px, 450cd/m² Soc Qualcomm Snapdragon 480 5G Besturingssysteem Android 11, drie jaar OS-upgrades Accu 4470mAh, lader niet meegeleverd Aansluitingen USB-C, 3,5mm-jack Behuizing 169x80x9mm, vingerafdrukscanner aan zijkant Camera's Primair: 64Mp

Ultragroothoek: 5Mp

Diepte: 2Mp

Macro: 2Mp

Frontcamera: 32Mp Primair: 48Mp

Ultragroothoek: 5Mp

Diepte: 2Mp

Macro: 2Mp

Frontcamera: 8Mp Gewicht 220 gram 210 gram Prijs 379 euro: 8/128GB 309 euro: 6/64GB

349 euro: 6/128GB Verkrijgbaarheid Halverwege mei Eerste helft juni

Nokia G-serie: goedkoper en lange accuduur

Onder de X-serie plaatst HMD de Nokia G-modellen. De krijgen een MediaTek-soc en een scherm met een lagere resolutie, wat moet zorgen voor een langere accuduur. De fabrikant claimt dat de telefoons tot drie dagen meegaan op een lading. De accu van de Nokia G20 en G10 heeft een capaciteit van 5050mAh. Ook deze telefoons laden op met USB-C en een 10W-lader is meegeleverd. HMD geeft de toestellen in de Nokia G-serie twee jaar OS-upgrades en drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

In de Nokia G20 zitten een MediaTek G35-soc en een 48-megapixelcamera. De goedkopere G10 heeft een MediaTek G25-soc en een 13-megapixelcamera; een ultragroothoekcamera ontbreekt. De 6,5"-lcd van beide toestellen heeft een niet nader gespecificeerde hd+-resolutie, vermoedelijk gaat dat om 1600x720 pixels. De telefoons hebben een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Nokia G20 en G10 komen in de tweede helft van juni uit voor 169 en 139 euro.

Nokia G20 Nokia G10 Scherm 6,5"-lcd, 20:9, hd+ Soc MediaTek G35 MediaTek G25 Besturingssysteem Android 11

Twee jaar OS-upgrades

Drie jaar beveiligingsupdates Accu 5050mAh, 10W-lader meegeleverd Aansluitingen USB-C, 3,5mm-jack Behuizing 165x76x9mm, vingerafdrukscanner aan zijkant Camera's Primair: 48Mp

Ultragroothoek: 5Mp

Diepte: 2Mp

Macro: 2Mp

Frontcamera: 8Mp Primair: 13Mp

Diepte: 2Mp

Macro: 2Mp

Frontcamera: 8Mp Gewicht 197 gram 194 gram Prijs 169 euro: 4/64GB 139 euro: 3/32GB Verkrijgbaarheid Tweede helft juni Tweede helft juni

Nokia C-budgetsmartphones

Tot slot presenteert Nokia de C20 en C10. Deze telefoons zijn voorzien van Android 11 Go Edition en hebben een 6,5"-scherm met hd+-resolutie en een 3000mAh-accu. De C20 krijgt een Unisoc SC9863a-octacore, de C10 heeft een Unisoc-quadcore. Beiden krijgen maximaal 2GB ram en tot 32GB flashopslag.

Deze budgetmodellen komen voorlopig niet uit in de Benelux. Volgens HMD is dat omdat in Nederland en België vanaf eind april de Nokia 1.4 uitkomt, die nog twee OS-upgrades krijgt en maandelijkse beveiligingsupdates. De C-reeks krijgt twee jaar lang een beveiligingsupdate per kwartaal. De C-serie is bedoeld voor mensen 'die voor het eerst kennismaken met een smartphone'.

De Nokia X-, G- en C-modellen vormen het nieuwe smartphoneaanbod van HMD Global. De Finse fabrikant presenteert daarmee een nieuwe naamgeving voor zijn toestellen en stapt af van modellen met nummers.

Naast nieuwe smartphones introduceert HMD ook de Nokia Lite Earbuds BH-205. Die draadloze oortjes zijn halverwege juni te koop voor een adviesprijs van 49 euro.