HMD Global introduceert Nokia G50 met 6,82"-scherm en 5000mAh-accu

HMD Global heeft de Nokia G50 onthuld, een goedkope smartphone die 5G ondersteunt, een 6,82"-lcd heeft en over een 5000mAh-accu beschikt. De smartphone is vanaf oktober verkrijgbaar en kost 269 euro.

Met die 5000mAh-accu zegt HMD Global dat de smartphone twee dagen kan meegaan zonder op te laden. Voor het opladen ondersteunt de G50 18W-snelladen. In de smartphone zit Qualcomms Snapdragon 480-soc met ondersteuning voor 5G. Daarnaast is er 4GB geheugen en 64 tot 128GB opslag.

Het 6,82"-scherm heeft volgens HMD Global een hd+-resolutie; eerdere geruchten spraken over een resolutie van 1560x720 pixels. De smartphone heeft een maximale helderheid van 450cd/m² en ondersteunt zeventig procent van het NTSC-kleurenbereik. Boven in het scherm zit een druppelinkeping voor de 8-megapixelselfiecamera. Aan de achterzijde zit een camera-eiland met drie camera's: een 48-megapixelcamera, een 5-megapixelultragroothoekcamera en een 2-megapixeldieptecamera. Daarnaast is er een ledflitser.

De G50 werkt verder met bluetoothversie 5.0, Wi-Fi 6, NFC en USB Type-C. Ook is er een 3,5mm-poort. De smartphone heeft plek voor een tweede simkaart en een microSD-kaart van maximaal 512GB groot. Het besturingssysteem is Android 12. HMD Global belooft twee jaar lang upgrades inclusief Android 14 en drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

De Nokia G50 is beschikbaar in blauw en roségoud. De telefoon kost 269 euro voor het 64GB-model en 279 euro voor het 128GB-model.

Update, vrijdag: HMD Global zegt in een rectificatie dat de Nokia G50 met Android 11 wordt geleverd en twee jaar besturingssysteemupgrades krijgt. Daarnaast verschijnt alleen het model van 128GB in Nederland voor een prijs van 279 euro. Het model met 64GB opslag verschijnt niet in Nederland.