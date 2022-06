HMD laat in verwijderde video onaangekondigde Nokia G50 5G-smartphone zien

De Finse smartphonemaker HMD Global heeft in een korte video de Nokia G50 5G-smartphone laten zien. Dat zou de goedkoopste 5G-telefoon van de fabrikant tot nu toe moeten worden. Eerder verschenen al specs van de telefoon.

Het Instagram-account van Nokia Mobile in Frankrijk zette de video online en verwijderde die kort erna, meldt Nokia Poweruser. In de video is de telefoon te zien, waarbij het scherm een inkeping heeft met waterdruppelvorm, terwijl aan de achterkant drie camera's zitten in een rond ontwerpelement. Veel meer Nokia-telefoons hebben de camera's op die manier geïntegreerd.

Eerdere geruchten wezen erop dat het scherm een 6,38"-lcd is met 1560x720 pixels, terwijl de soc een Qualcomm Snapdragon 480 zou zijn. Dat is de goedkoopste soc van de processorontwerper met 5G-ondersteuning in de geïntegreerde modem.

Dat de post kort online stond, duidt erop dat de aankondiging van de telefoon niet meer lang op zich zal laten wachten. Eerder verschenen al listings bij retailers die erop wijzen dat de telefoon rond 250 euro zal kosten bij de release.