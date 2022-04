HMD introduceert eerste Nokia-tablet T20 met 10,4"-scherm voor 219 euro

HMD Global heeft de eerste tablet van het bedrijf aangekondigd onder de Nokia-merknaam. De Nokia T20 krijgt een 10,4"-scherm met 4GB geheugen en 64GB opslag. De accu is 8200mAh groot. De tablet is vanaf medio oktober in Nederland te koop voor 219 euro.

De Nokia T20 krijgt de Unisoc Tiger T610-soc mee met twee A75-kernen op 1,8GHz en zes A55-kernen met dezelfde kloksnelheid. De tablet komt in sommige landen beschikbaar met 3GB geheugen en 32GB opslag, maar in Nederland komt alleen de 4GB/64GB-versie beschikbaar. Opslag is uit te breiden via een microSD-kaartje.

Het 10,4"-scherm heeft een resolutie van 2000x1200 pixels, een verhouding van 5:3 en een maximale helderheid van 400cd/m². Aan de voorzijde zit een enkele 5-megapixelcamera, aan de achterkant zit een 8-megapixelcamera met led-flitser. De tablet kent verder twee microfoons en twee speakers.

De fabrikant belooft een browseraccuduur van 15 uur, een videobelaccuduur van 7 uur of een filmaccuduur van 10 uur. De accu is niet verwisselbaar en is met maximaal 15W op te laden. In de doos zit een 10W-lader. De T20 krijgt daarnaast een 3,5mm- en USB-C-aansluiting, ondersteunt Bluetooth 5, Wi-Fi 5 en gnss. De tablet is ip52-gecertificeerd, heeft een aan/uit-knop en volumeknop, en meet 247,6x157,5x7,8mm. Voor een meerprijs van dertig euro is er een 4G-variant te koop, deze weegt 470 gram. Het goedkopere wifi-model weegt 465 gram.

HMD Global belooft de Nokia T20 drie jaar lang van maandelijkse beveiligingsupdates te voorzien en twee jaar lang van Android-upgrades. Bij release krijgt de tablet Android 11. De tablet komt alleen in het blauw beschikbaar en valt onder het Android Enterprise Recommended-programma. Het is de eerste Nokia-tablet van HMD Global, al verscheen voor de HMD-tijd in 2015 wel de N1-tablet.