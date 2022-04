Microsoft publiceert methode om TPM 2.0-systeemeis van Windows 11 te omzeilen

Windows 11 kan toch worden geïnstalleerd op systemen zonder TPM 2.0, erkent Microsoft. Daarvoor moet de registry worden aangepast. Het bedrijf zegt ook dat gebruikers in dat geval niet meer kunnen rekenen op volledige ondersteuning.

Microsoft schrijft op een nieuwe supportpagina over alternatieve manieren om Windows 11 te installeren. Het bedrijf bedoelt daarmee een installatiedisk als alternatief voor de upgrade-tool die in Windows 10 zit. Ook is het mogelijk een image-install te doen via thirdpartytools. Op de pagina staat een methode om Windows 11 toch te installeren op systemen die niet voldoen aan systeemeisen. Opvallend is dat daarbij staat dat bij het gebruiken van die alternatieve installatiemethode er niet wordt gekeken naar de eis voor TPM 2.0.

Om alternatieve installatiemedia te gebruiken moeten gebruikers de registry-key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup aanmaken. Microsoft raadt gebruikers aan om dat alleen te doen op systemen die wel aan de eisen voldoen en dat gebruikers dat vooraf controleren, omdat Windows 11 anders 'ook kan worden geïnstalleerd als je minimaal TPM 1.2 in plaats van de minimale systeemeis TPM 2.0 hebt'. Ook wordt met zo'n installatie de processor niet gecontroleerd. Bij het installeren van een image die gemaakt is met een thirdpartytool staat dat Windows 11 eveneens niet controleert op de aanwezigheid van TPM 2.0.

Microsoft waarschuwt op de pagina dat er in zo'n geval 'ernstige problemen' kunnen voorkomen. Het bedrijf zegt dat het dan 'niet kan garanderen dat die problemen kunnen worden opgelost'. Over garantievoorwaarden schrijft het bedrijf niks. Wel zegt Microsoft dat het na installatie geen Windows-updates meer garandeert. Daar vallen ook beveiligingsupdates onder.

Er is lang veel onduidelijk geweest over de systeemeisen voor Windows 11. Aanvankelijk leek het erop dat TPM 2.0 niet vereist was, maar later bleek dat toch wel het geval te zijn. Die eis gold ook voor een installatie op virtuele machines, maar Microsoft geeft nu toe dat die eis kan worden omzeild met een nieuwe registry-key. Eerder werd er al ontdekt dat de systeemeisen konden worden omzeild, zoals Tweakers ook in dit artikel schreef. Het is echter de eerste keer dat Microsoft dat officieel toegeeft.