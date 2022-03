Virtuele Windows 11-machines vereisen ook TPM 2.0 bij bètaversie

Microsoft heeft Windows 11 Build 22000.194 beschikbaar gesteld voor Windows Insiders die het bètakanaal draaien. De update bevat voornamelijk bugfixes, maar ook is vanaf deze release de aanwezigheid van TPM 2.0 vereist als het OS op virtuele machines draait.

Microsoft trekt met de release de systeemeisen voor Windows 11 op fysieke pc's gelijk met die op virtuele machines. Tot nu toe kon het OS draaien op virtuele machines die niet aan de minimale hardware-eisen voldeden, maar met de cumulatieve update van de nieuwe bètarelease verandert dat en is ook bij het draaien van VM's TPM 2.0 vereist. Over de vereiste aanwezigheid van TMP 2.0 was na de aankondiging onduidelijkheid, maar Microsoft bevestigde dat de feature inderdaad een eis is voor de installatie van Windows 11.

Windows 11 Insider Build 22000.194 betreft een release in het bètakanaal en is de versie zoals die op 5 oktober beschikbaar komt. Bij releases in het devkanaal, dat met Windows 11 Insider Preview Build 22458 ook een nieuwe release kreeg deze week, gaat het om nieuwere versies.

Releaseversie 22000.194 bevat verder bugfixes. Zo is een probleem verholpen waardoor gebruikers bluetooth niet meer konden activeren na verbinding met bepaalde accessoires.