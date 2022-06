Microsoft brengt Windows 11 op 5 oktober uit, zonder ondersteuning Android-apps

Windows 11 is vanaf 5 oktober beschikbaar. Microsoft begint dan met het uitbrengen van de stabiele versie als upgrade voor Windows 10-gebruikers. Ondersteuning voor Android-apps via de Amazon Appstore wordt pas later toegevoegd.

Microsoft gaat de gratis upgrade naar Windows 11 vanaf 5 oktober gefaseerd uitsturen naar gebruikers die daarvoor in aanmerking komen. Gebruikers kunnen vanaf dan ook handmatig zelf upgraden, of Windows 11 los kopen. Microsoft verwacht dat halverwege 2022 alle in aanmerking komende pc's de upgrade hebben ontvangen.

Op het moment dat de eerste publieke versie van Windows 11 uitkomt, zal ondersteuning voor Android-apps via de Amazon Appstore nog ontbreken. Microsoft kondigde dat aan als een van de features van Windows 11, maar zegt nu dat dit in de komende maanden eerst nog getest wordt in de Insiders-versie van Windows. Wanneer ondersteuning voor Android-apps naar de definitieve versie komt, is nog niet duidelijk.

Volgens Microsoft hebben gebruikers voor Windows 11 een ondersteunde 64bit-processor nodig, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een grafische kaart met DirectX 12-ondersteuning, UEFI met Secure Boot en TPM 2.0. Bij een installatie op een systeem met bijvoorbeeld een processor die niet ondersteund wordt, krijgen gebruikers mogelijk geen updates.

