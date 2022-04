Screenshots tonen Android-apps op Windows 11

Screenshots tonen het draaien van Android-apps op Windows 11 via het Android-subsysteem van het besturingssysteem. De screenshots verschenen op een Chinees forum en geven onder andere de Android-app van WeChat in Windows 11 weer.

De afbeeldingen tonen hoe twee versies van de WeChat-app voor Android op Windows 11 draaien. De voorbeeldweergave via de taakbalk toont deze twee versies in een enkel venster, wat multitasking met meerdere instanties van een Android-app eenvoudiger kan maken. Verder is er een screenshot van een Chinese app voor social media. De Android-apps draaien in vensters met de ronde hoeken, zoals gebruikelijk bij Windows 11.

De screenshots verschenen volgens Windows Latest op de Chinese site Bilibili maar daar lijken de afbeeldingen inmiddels verwijderd. Als de afbeeldingen authentiek zijn, betekent dit dat Microsoft actief het Android-subsysteem voor Windows 11 aan het testen is.

Microsoft maakte bij de aankondiging van Windows 11 bekend dat het draaien van Android-apps binnen Windows mogelijk wordt. Daarvoor werkt Microsoft samen met Amazon: de apps komen beschikbaar via integratie van Amazon Appstore in de Microsoft Store. Bij de release van Windows 11 was deze mogelijkheid nog niet aanwezig. Volgens Microsoft duurt het tot begin 2022 voor gebruikers de Android-apps binnen Windows 11 kunnen draaien.