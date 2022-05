Microsoft: bug Windows vraagt om admingegevens bij printen in andere tijdzone

Microsoft werkt aan een fix voor een bug in Windows waardoor enkel admins printopdrachten kunnen uitvoeren als de print client in een andere tijdzone staat dan de server. Er verschijnt dan in sommige versies van Windows 10 en 11 een melding waarin de admingegevens worden gevraagd.

"Elke keer dat je een printopdracht uitvoert waarbij de printserver in een andere tijdzone staat dan de print client, kun je een melding krijgen waarin de admingegevens worden gevraagd", stelt het Amerikaanse bedrijf op een supportpagina, waar ook andere bugs van Windows 11 worden opgesomd.

Deze situatie komt volgens Microsoft veelal voor in bedrijfsomgevingen en minder of niet bij thuisgebruik. De volledige lijst van getroffen besturingssystemen is terug te vinden op de supportpagina van Microsoft. Het gaat om verschillende versies van Windows 11, 10 en 7. Het bedrijf schat eind oktober met een oplossing te komen.

Deze bug lijkt niet te behoren tot de PrintNightMare-kwetsbaarheden die Microsoft deze zomer heeft aangepakt. Via een serie ernstige bugs in de Windows Print Spooler-functie was een remote code execution mogelijk. In juli kwam het Amerikaanse bedrijf met een noodpatch die de bug repareerde, maar omdat de bug nog steeds lokaal uit te buiten was, bracht Microsoft in augustus een nieuwe fix uit waardoor enkel systeembeheerders nog printerdrivers kunnen installeren.