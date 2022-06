Ongepatchte bug in Windows blijkt ook local privilege escalation te zijn

Een beveiligingsonderzoeker heeft details gepubliceerd over een kwetsbaarheid in Windows waarmee een local privilege escalation kan worden uitgevoerd. Die was doorgegeven aan Microsoft, maar blijkt nu ernstiger te zijn dan gedacht. Er is een onofficiële patch beschikbaar.

De bug staat bekend als CVE-2021-24084. Die werd ontdekt door beveiligingsonderzoeker Abdelhamid Naceri, die er in juni details over publiceerde. Aanvankelijk leek het te gaan om een bug waarmee aanvallers bestanden konden lezen waar ze geen rechten toe hadden. Naceri publiceerde de details daarover omdat het lek relatief onschuldig was, maar ook nadat hij geen reactie had gekregen van Microsoft dat beloofde het lek te repareren.

Nu zeggen beveiligingsonderzoekers dat de kwetsbaarheid ernstiger blijkt dan gedacht. Onderzoekers van 0patch beschrijven in een blogpost dat de bug het niet alleen mogelijk maakt bestanden uit te lezen, maar ook om lees- en schrijfpermissies op een computer uit te delen via dezelfde kwetsbaarheid. Dat kan in combinatie met CVE-2021-36934, een lpe-kwetsbaarheid in de Registry die ook wel bekendstaat als HiveNightmare. Een aanvaller die toegang heeft tot de bug om bepaalde bestanden uit te lezen, kan die bug ook misbruiken om adminrechten op een systeem te krijgen.

0patch heeft details over de kwetsbaarheid online gezet. Het bedrijf heeft Microsoft niet op de hoogte gebracht, omdat Abdelhamid Naceri dat dus eerder dit jaar al deed. Wel heeft 0patch een eigen, onofficiële micropatch uitgebracht die het probleem moet fixen. Die is er voor Windows 10-versies 21H1, 20H2, 2004, 1909, 1903 en 1809. Windows 10 1803 en ouder zijn niet getroffen.