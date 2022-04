Microsoft brengt out-of-bandupdate uit voor Windows Server-bug

Microsoft heeft een noodupdate uitgebracht om een Windows Server-bug op te lossen die leidde tot een zwart scherm of algemene snelheidsproblemen bij een aantal gebruikers. Ook kon het leiden tot verbindings- en prestatieproblemen van Remote Desktop.

De out-of-bandpatch is dinsdag uitgebracht voor Windows Server 2019 en 2012 R2, meldt Microsoft. De resterende platforms die te maken hebben met de bug, Windows Server 2022 en 2016, moeten de update in de komende dagen binnenkrijgen. De update wordt niet automatisch geïnstalleerd; gebruikers moeten er specifiek naar zoeken in de Microsoft Update Catalog.

'Out-of-band' houdt in dat Microsoft de bug ziet als dusdanig belangrijk dat de fix eerder uit wordt gebracht dan de gebruikelijke tweede dinsdag van de maand. De bug in de Windows Server had voor sommige gebruikers met update KB5008218 het gevolg dat ze een zwart scherm te zien kregen, dat het inloggen lang duurde of dat de computer in het algemeen traag reageerde.

Specifiek kreeg het Remote Desktop-programma vaak geen verbinding met de Windows-server. In sommige gevallen stopte de server helemaal met reageren, zegt Microsoft, wat de reden kan zijn dat het bedrijf zo spoedig mogelijk een patch uit wilde brengen.