Microsoft lijkt al aan een fix voor trage opslag Windows 11 te werken

Microsoft werkt aan het verhelpen van problemen die sommige Windows 11-gebruikers ervaren met ssd's en hdd's. De prestatieproblemen doen zich voor als de functie NTFS USN Journal is ingeschakeld, wat standaard voor de C:-schijf het geval is.

Microsoft erkent dat Windows 11 een probleem heeft dat ervoor kan zorgen dat de prestaties van NVMe-schijven en andere ssd's en hdd's negatief beïnvloed worden. De oorzaak ligt bij het uitvoeren van onnodige acties door het OS, elke keer als er een schrijfactie wordt uitgevoerd. Het probleem doet zich alleen voor als de functie NTFS USN Journal is ingeschakeld. Dat is standaard het geval voor de C:-schijf, maar hoeft dus niet zo te zijn voor overige drives van een Windows 11-systeem.

Microsoft noemt het aanpakken van het probleem in de release notes van de preview van update KB5007262 voor buildversie 22000.348 van Windows 11. Zoals Windows Latest constateerde, publiceerde Microsoft deze al op 22 november. Afgelopen weken verschenen de nodige meldingen over problemen met opslagprestaties op onder andere de Feedback Hub, Reddit en Microsofts Answers-forum. De eerste meldingen over prestatiedegradatie dateren al van augustus. Gebruikers beschrijven hoe met name de prestaties bij willekeurig schrijven bij Windows 11 wel 45 procent lager kunnen uitvallen.

De vraag is in hoeverre de patch de problemen daadwerkelijk verhelpt. Sommige gebruikers geven aan dat de prestaties 10 tot 15 procent hoger uitvallen na installatie, maar dat deze nog niet op het niveau van Windows 10 liggen. Anderen claimen dat het probleem niet verholpen is met buildversie 22000.348.