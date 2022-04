Microsoft: bug kan voor kleurproblemen zorgen bij hdr-beeldschermen

In Windows 11-versie 21H2 zit een bug waardoor bij sommige beeldschermen hdr-kleuren verkeerd getoond kunnen worden. Bij de bug kan wit getoond worden als een felgele kleur, of als een andere kleur. Microsoft zegt aan een fix te werken.

De bug lijkt alleen voor te komen bij bepaalde beeldbewerkingsprogramma's en sommige hdr-beeldschermen, zegt Microsoft. Details over deze beeldschermen of programma's geeft het bedrijf niet. Het probleem zou in bepaalde kleur-rendering Win32-api's zitten, die 'onder specifieke omstandigheden onverwachte informatie of errors kunnen weergeven'.

Kleurprofielinstellingen in het Instellingenmenu van Windows 11 zouden wel goed werken, evenals in Microsoft Color Control Panel, zegt Microsoft. Het bedrijf zegt aan een fix voor de bug te werken; naar verwachting komt deze eind januari beschikbaar.