Microsoft repareert 67 lekken waarvan zes zerodays tijdens Patch Tuesday

Microsoft heeft tijdens Patch Tuesday 67 beveiligingslekken gerepareerd voor Windows, Office en andere tools. Van zes van de kwetsbaarheden waren al details bekend. Een van die zerodays wordt volgens Microsoft actief misbruikt.

In totaal zijn er 67 kwetsbaarheden gerepareerd. Een van de kwetsbaarheden zit in Windows AppX Installer. Daarin zit een bug die getrackt wordt als CVE-2021-43890. Een aanvaller zou malware via phishing kunnen versturen en het lek kunnen uitbuiten. Dat gebeurt volgens Microsoft door criminelen die er het Emotet- of Trickbot-botnet mee verspreiden. Zowel admins als gebruikers zonder adminrechten zijn kwetsbaar, maar bij admins is de kwetsbaarheid volgens Microsoft wel makkelijker uit te buiten.

Andere zerodays die tijdens de maandelijkse patchcyclus zijn gerepareerd zijn CVE-2021-41333 en CVE-2021-43240. Beide zijn privilege escalations in respectievelijk de Windows Print Spooler en NTFS Set Shot Name. Ook CVE-2021-43773 is een ongeautoriseerde privilege escalation in de Windows Installer. De laatste twee zerodays zijn een mogelijkheid om bestanden op een systeem te verwijderen via Windows Mobile Device Management, en CVE-2021-43893, een privilege escalation in het Windows Encrypting File System. Van al die kwetsbaarheden waren details over de werking al openbaar, maar volgens Microsoft zijn er geen signalen dat die in de praktijk zijn misbruikt.

KB5008212 is beschikbaar voor OS-versies 19041, 19042, 19043 en 19044 van Windows 10. Voor Windows 11 kunnen gebruikers KB5008215 downloaden. Van de 67 kwetsbaarheden gaat het in 21 gevallen om een elevation of privilege, in 26 gevallen om een remote code execution-bug, en in 10 gevallen om een gat waarmee informatie kan worden gestolen van een systeem. Ook zijn er 7 spoofingkwetsbaarheden in het OS opgelost, en 3 denial of service-kwetsbaarheden.