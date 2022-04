'Microsoft Exchange-servers houden mailverkeer tegen door mogelijke datumfout'

Verschillende systeembeheerders op Twitter, Reddit en het forum van Microsoft melden problemen met e-mailverkeer in Exchange 2016 en 2019. Zij krijgen een foutmelding en e-mailverkeer wordt geparkeerd. Het probleem lijkt een datumfout in een recente update.

Verschillende admins, onder meer op de subreddit r/sysadmin, zeggen dat hun nieuwjaarsviering onderbroken is door een probleem met Microsoft Exchange 2019 en 2016 na een recente update. Zij melden een probleem met de 'Microsoft Filtering Management Service', de anti-malwaredienst van Microsoft voor Exchange. Het mailverkeer lijkt te worden tegengehouden en geparkeerd, en beheerders krijgen de melding 'The FIP-FS Scan Engine failed to load. Can't convert "2201010002" to long.'

Verschillende beheerders, onder meer op het forum van Microsoft, suggereren dat een recente update een bug heeft. Zij stellen dat er een probleem is met hoe Exchange de datum verwerkt, waardoor er een foutmelding ontstaat en het anti-malwarefilter alle e-mailverkeer tegenhoudt. Microsoft heeft een uitleg online gezet hoe de bug te fixen is.

Redditgebruiker FST-LANE was de eerste die het probleem meldde op Reddit. Volgens deze gebruiker zijn de problemen volgens de logs ontstaan nadat de MS Filtering Engine Update updateversie 2201010001 kreeg, rond 2.00 uur 's nachts Nederlandse tijd. Voormalig systeembeheerder Joseph Roosen zegt op Twitter dat het probleem ontstaan is vanaf middernacht UTC.

Op het forum van Microsoft voorspelde gebruiker JulianSiebert op 31 december al dat er een probleem zou ontstaan. Het nummer dat Microsoft aan een update geeft, wordt omgezet in een 32-bit long of integer data-type. Dat staat een positieve integerwaarde toe tot 2147483647. Het lijkt erop dat Microsoft de eerste twee getallen van de updateversie gebruikt om het jaar van de update aan te geven. In 2021 leidde dit niet tot problemen, maar nu het 2022 is, wordt de waarde van de updateversie omgezet in een long-type groter dan de maximumwaarde, namelijk 2201010001.

FST-LANE stelt dat de oplossing is dat Microsoft de waarde omzet in 'unsigned long', waardoor de maximumwaarde 4294967295 is, en er geen problemen zullen zijn tot 2043. Microsoft heeft nog niet gereageerd op de problemen. Tot die tijd is de beste oplossing voor systeembeheerders om de anti-malwaredienst uit te zetten via 'Disable-Antimalwarescanning.ps1'.

Update 2 januari - Microsoft heeft een fix voor het probleem online gezet.