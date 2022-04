Google brengt update uit voor Android 8.0 en 8.1 om bug die 112 bellen belemmert

Google heeft een update uitgebracht voor Android 8.0 en 8.1 om een bug te fixen waardoor gebruikers niet meer 112 konden bellen als een bepaalde versie van Microsoft Teams geïnstalleerd was. Google updatet Android 8 al jaren niet meer, maar maakt nu een uitzondering.

De bug kwam eind november aan het licht, toen een Pixel 3-gebruiker meldde dat zij op Android 11 het alarmnummer niet kon bellen. In een reactie in december schreef de officiële Pixelaccount op Reddit dat het bewust was van het probleem bij Android 10 en hoger en dat deze veroorzaakt werd door een bepaalde versie van Microsoft Teams. In de meest recente security bulletin schrijft Google dat het de bug, die aangeduid is met CVE-2021-39659, aangepakt heeft. Later bleek dat de bug ook oudere versies raakte.

Als iemand niet ingelogd was met de Microsoft Teams-app, maar deze wel had geïnstalleerd, hield de bug de dienst tegen die het mogelijk maakt om het alarmnummer te bellen. Hierdoor was het in sommige gevallen niet mogelijk om 112, 911 of 999 te bellen. Google spreekt over een denial of service-bug.

Technologieredacteur Mishaal Rahman van The Android Edge-nieuwsbrief en Esper ontdekte dat de update ook naar Androidgebruikers met Android 8.0 en 8.1 komt, omdat de bug ook oudere versies van Android raakt. Google is al een tijdje gestopt met het updaten van Android 8.0 en 8.1, maar maakt voor deze bug een uitzondering, omdat het een kritieke dienst aantast, schrijft Rahman op Twitter. In een blogpost legt hij uit hoe de bug kon ontstaan. Microsoft heeft in december al een update uitgestuurd van de Teams-app die het probleem moet oplossen. Google schrijft dat de bug in versie 1416/1.0.0.2021194504 van de Microsoft Teams-app verholpen is.