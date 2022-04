Samsung toont gebogen Odyssey Ark-monitor die ook verticaal gebruikt kan worden

Samsung heeft de gebogen Odyssey Ark-monitor aangekondigd. Dit is een 55''-beeldscherm met een 16:9-aspectratio en biedt 4k-resolutie. Het is mogelijk om de Odyssey Ark zowel horizontaal als verticaal te gebruiken.

Informatie over de prijs of de releaseperiode van de Odyssey Ark is niet bekendgemaakt. De monitor krijgt een standaard meegeleverd waarmee het mogelijk is om het gebogen scherm zowel verticaal als horizontaal neer te zetten. Volgens een persbericht van Samsung, waar onder meer The Verge uit citeert, is de monitor geschikt voor verschillende doeleinden, waarbij specifiek gaming en editing genoemd worden.

Als de monitor in de verticale stand is geplaatst, krijgen gebruikers een aantal multiview-opties, waardoor het mogelijk is om diverse schermen gestapeld weer te geven. Zo moet het mogelijk worden om bijvoorbeeld gelijktijdig te gamen en te videobellen. Verder komt de monitor met een draadloze draaiknop om de verlichting en de interface aan te passen.

In augustus bracht Samsung al een soortgelijke gekromde monitor uit, de Odyssey Neo G9, maar die had met 49'' een kleiner formaat. Ook had die niet de mogelijkheid om het scherm te draaien. De Neo G9 kostte bij het uitbrengen 2199 euro.