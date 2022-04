Qualcomm werkt aan Ride Vision-platform voor zelfrijdende auto's met camera's

Qualcomm heeft Snapdragon Ride Vision System geïntroduceerd, een platform dat autofabrikanten kunnen gebruiken om rijhulpsystemen en autonome rijfuncties toe te voegen aan hun auto's. De eerste auto's krijgen het systeem naar verwachting in 2024.

Snapdragon Ride Vision System is een schaalbaar en modulair platform waarbij fabrikanten zelf kunnen kiezen welke onderdelen ze afnemen en welke niet. In de basisvorm bevat het platform alleen camera's aan de voorkant van de auto, maar hier kunnen ook aanvullende camera's aan worden toegevoegd voor een 360-gradenbeeld om de auto heen of extra camera's aan de voorzijde om het parkeren makkelijker te maken.

Met deze 8-megapixelcamera's en Qualcomms 4nm-soc kunnen fabrikanten advanced driver assistance systems, ofwel adas, en automated driver-systemen toepassen in hun auto's. Hiervoor gebruikt Qualcomm de Vision-software van Arriver. Deze software kan stilstaande en bewegende objecten detecteren, evenals wegmarkeringen en andere weginfrastructuur. Fietsers, voetgangers en andere weggebruikers worden ook door deze software herkend.

Ride Vision komt daarnaast met een sdk, zodat fabrikanten de verschillende onderdelen kunnen gebruiken in hun auto. Het platform kan gebruikt worden om autonome auto's op basis van L2, L3 'of hoger' te ontwikkelen. Bij L3 kan de bestuurder in theorie bijvoorbeeld van een telefoon gebruikmaken, al moet hij of zij dan nog wel in kunnen grijpen als het nodig is.

Qualcomm verwacht dat het Snapdragon Ride Vision System in 2024 bij auto's in productie kan worden genomen. Het platform wordt ook onderdeel van het Snapdragon Digital Chassis, een pakket systemen dat autofabrikanten kunnen afnemen bij Qualcomm. Ook hierbij kunnen fabrikanten zelf kiezen welke onderdelen van het platform ze wel of niet aannemen. Renault gaat in ieder geval onderdelen van Snapdragon Ride Vision System gebruiken, schrijft Qualcomm.