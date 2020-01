Qualcomm komt met eigen platform voor zelfrijdende auto's met soc en accelerator

Qualcomm heeft een eigen platform ontwikkeld voor zelfrijdende auto's. Snapdragon Ride is bedoeld om auto's aan te sturen op alle niveaus van autonoom rijden. Het platform bestaat uit zowel hardware als software, die automakers kunnen gebruikers om auto's autonoom te maken.

Qualcomm presenteerde Snapdragon Ride tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Het platform bestaat uit drie onderdelen. Er is een Snapdragon system-on-chip, een accelerator en een softwarepakket. De soc is bedoeld om een groot aantal berekeningen zelf te laten doen, terwijl de accelerator verschillende berekeningen op zich kan nemen om de soc te ontlasten. Qualcomm zegt dat het platform gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om die berekeningen nog efficiënter te doen, maar het bedrijf geeft daar verder weinig details over.

Het platform is bedoeld om automakers te helpen met specifieke taken die nodig zijn voor autonoom rijden. Qualcomm zegt dat fabrikanten er auto's mee kunnen bouwen die op alle vijf niveaus van autonomie kunnen werken, van simpele taken zoals adaptive cruise control tot volledige autonomie in drukke steden. Het platform is gebaseerd op modulaire multicore chips en een gpu, al zijn precieze specificaties daarover niet bekend, en maakt gebruik van passieve koeling of luchtkoeling. In de eerste tier van autonoom rijden zouden al 30 tera-operations per seconde nodig zijn. Bij tier 5 gaat het om 700 tops bij 130 Watt, zegt Qualcomm. Het bedrijf zegt dat er geen extra waterkoeling of andere systemen nodig zijn tijdens het rijden. Dat drukt de kosten en maakt het ontwerp simpeler.

Een ander onderdeel van het platform is een softwarepakket waarmee de standaard aspecten van autonoom rijden kunnen worden ingebouwd in een auto, zoals noodremmen, verkeersbordherkenning, automatische baanwisseling of zelf parkeren. De software is volgens Qualcomm modulair opgebouwd zodat fabrikanten hun eigen systemen makkelijk kunnen integreren. Ze kunnen daar ook software aan toevoegen voor 'complexe gevallen' tijdens het rijden, zoals modellen die menselijk gedrag nabootsen.

Qualcomm werkt samen met verschillende partners die vanaf halverwege het jaar aan de slag kunnen met het platform. Medio 2023 verwacht het bedrijf dat de eerste auto's de weg op gaan die gebruik maken van de technologie.