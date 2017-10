Nvidia introduceert ai-computer voor volledig autonoom rijdende auto's

De directeur van Nvidia, Jensen Huang, heeft de derde generatie van het bestaande Drive PX-computersysteem voor zelfrijdende auto's gepresenteerd. Met deze ai-computer, met codenaam Pegasus, moeten bijvoorbeeld robottaxi's volledig autonoom kunnen opereren.

De nieuwe Drive PX Pegasus ai-computer heeft het formaat van grofweg een nummerplaat. Hij is daarmee beduidend kleiner dan de computerapparatuur die tot nu toe nodig is bij prototypes van zelfrijdende auto's die een level 5-niveau van automatisering hebben, de hoogste vorm van autonomie, waarbij geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Deze auto's hebben doorgaans de hele kofferbak vol met computerapparatuur.

De Pegasus zal beschikken over twee Xavier-socs en gpu's van de volgende generatie; nadere details over de gpu's heeft Nvidia niet bekendgemaakt. De tweede generatie Drive PX beschikt over twee Tegra-processors en twee Pascal-gpu's; dit systeem wordt al gebruikt door Tesla. De nieuwe computer kan 320 biljoen operaties per seconde uitvoeren, meer dan dertien keer zoveel als de tweede generatie van het Drive PX-systeem. Volgens Huang heeft de nieuwe computer ai-prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een datacenter met honderd servers.

De rekenkracht van Pegasus is hard nodig bij toekomstige zelfrijdende auto's die geheel autonoom opereren. Deze zullen gebruikmaken van een aanzienlijk aantal camera's, lidars en sensoren, die allemaal een enorme hoeveelheid data produceren. Pegasus moet al deze data in real time verwerken en ervoor zorgen dat de auto zich naadloos en veilig door het verkeer manoeuvreert. Door een neuraal netwerk moet Pegasus uiteindelijk in staat zijn om zichzelf nieuwe situaties aan te leren.

Pegasus wordt vanaf de tweede helft van 2018 geleverd aan de vele autofabrikanten en andere bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Verder maakte Huang bekend dat Nvidia met Deutsche Post DHL gaat samenwerken om in 2018 een aantal autonoom elektrisch aangedreven busjes te testen, die gebruik zullen maken van een het ProAI-systeem van ZF. Daarnaast heeft Nvidia een early-accessfase geopend voor Holodeck, het virtualrealityplatform voor productontwerpers en ontwikkelaars, die hiermee vanaf verschillende locaties samen in een virtuele 3d-omgeving aan ontwerpen kunnen werken.