Nvidia voorziet Jetson Xavier NX-module van Volta-gpu met 384 Cuda-cores

Nvidia presenteert de Jetson Xavier NX, een module voor gebruik in autonome robots of andere systemen. De nieuwe module krijgt een Volta-gpu met 384 Cuda-cores en 48 Tensor-cores. De Xavier NX is pincompatibel met de eerder uitgebrachte Jetson Nano.

Op de nieuwe Jetson-module zit een Xavier-soc met zes Nvidia Carmel-cores. Dat zijn 64bit-cores op basis van de ARMv8.2-architectuur met een kloksnelheid van 1400MHz. Bij gebruik van maximaal twee cores is die snelheid op te schroeven tot 1900MHz. De soc heeft 6MB L2-cache en 4MB L3-cache.

De soc heeft een Volta-gpu met 384 Cuda-cores op 1100MHz en 48 Tensor-cores voor machinelearning. Verder zit er 8GB lpddr4x-geheugen op de module, met een geheugenbus van 128bit en een snelheid van 1600MHz, wat een bandbreedte van 51,2GB/s oplevert. Er is ook 16GB aan emmc-flashopslag aanwezig. Er zijn twaalf MIPI CS-I2-lanes beschikbaar voor het aansturen van camera's.

Fabrikanten kunnen de module instellen op een 10W- of 15W-modus. Dat levert volgens Nvidia respectievelijk 14tops en 21tops op. In de 10W-modus gebruikt hij maximaal vier cpu-cores en klokt hij de gpu terug tot 800MHz.

De Jetson Xavier NX-module heeft afmetingen van 45x69,6mm en is voorzien van dezelfde 260pins so-dimm-connector als de minder krachtige Jetson Nano die Nvidia begin dit jaar aankondigde. Die versie heeft een Maxwell-gpu met 128 Cuda-cores. Het nieuwe model heeft veel meer rekenkracht, maar is ook flink duurder. Nvidia brengt de nieuwe model in maart volgend jaar uit voor 399 dollar. De Jetson Nano is te koop voor 129 dollar.

Nvidia mikt met de Jetson Xavier NX-module op fabrikanten van autonome machines. De module is volgens de fabrikant geschikt om tegelijkertijd verschillende neurale netwerken te draaien en beelden van camera's te verwerken. De nieuwe Xavier NX is een kleinere variant van de Jetson AGX met 512 Cuda-cores, die eerder dit jaar werd uitgebracht.