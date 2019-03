Nvidia introduceert Jetson Nano-bord met 128 Maxwell-cores voor 99 dollar

Nvidia kondigt tijdens de GPU Technology Conference de Jetson Nano aan, een ontwikkelbord met arm-soc en gpu voor 99 dollar, die onder andere voor machinelearning in te zetten is. Daarnaast verschijnt er een module voor productiedoeleinden.

Dankzij de aanwezigheid van 128 gpu-cores op basis van de Maxwell-architectuur biedt de Jetson Nano Developer Kit 472GFlops aan piekprestaties bij FP16-berekeningen. Daarnaast is een soc met vier arm A57-cores op 1,43GHz aanwezig, evenals 4GB lpddr4. De opslag moet van micro-sd-kaarten komen.

Het bord kan beeld uitsturen via hdmi 2.0 of displayport 1.2. Daarnaast zijn vier usb 3.0-poorten aanwezig en zijn een ethernetinterface en een m2-aansluiting voor pci-e x4 aanwezig, evenals gpio, i²C, i²S, SPi en uart. Via MIPI kan een camera aangesloten worden. De omvang van het bord is 100x80mm en het verbruik ligt tussen 5 en 10W.

De Jetson Nano-module die Nvidia ook levert bevat een emmc-opslagmodule van 16GB en kan twaalf camera's via MIPI verbinden. De module heeft daarnaast aansluitingen voor een enkele usb 3.0-poort aangevuld met drie 2.0-varianten. De omvang is nog wat kleiner dan die van het ontwikkelbord: 69,6x45mm.

Het Jetson Nano-ontwikkelbord is bedoeld voor de makercommunity van ontwikkelaars en studenten. Nvidia heeft voor hen het Jetson-developerforum geopend waar ze met technische vragen terechtkunnen. De Nvidia Jetson Nano Developer Kit is per direct beschikbaar voor 99 dollar.

De Jetson Nano-module kost 129 dollar bij afname van duizend stuks. De levering hiervan start in juni. De module is bedoeld voor bedrijven die compacte en zuinige producten met enige eigenschappen rond kunstmatige intelligentie willen uitbrengen, zoals robots en intelligente gateways.