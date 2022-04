Hardkernel introduceert Odroid H2+-computingboard met 2,5-gigabit-ethernet

Hardkernel heeft de Odroid H2+ aangekondigd. De singleboardcomputer heeft, net als zijn voorganger, een x86-soc van Intel. De nieuwe variant beschikt onder andere over 2,5-gigabit-ethernet, en heeft een iets nieuwere Celeron J4115-quadcore-cpu.

De Odroid H2+ is een geüpgradede versie van de originele H2. De nieuwe versie ondersteunt onder andere 2,5-gigabit-ethernet met een RTL8125B-nic van Realtek. De H2+ beschikt over twee van dergelijke ethernetpoorten. De originele H2 beschikte over twee gigabit-ethernetaansluitingen. Dit is het voornaamste verschil met zijn voorganger.

Deze nieuwe variant beschikt verder over een nieuwere cpu, namelijk een Intel Celeron J4115 met vier cores en vier threads. Deze cpu heeft een kloksnelheid van 1,8GHz met een turbofrequentie van 2,3GHz op alle cores. De chip beschikt over een geïntegreerde UHD Graphics 600-gpu. Het geheel wordt passief gekoeld.

De originele H2 beschikte over een Celeron J4105, die een iets lagere kloksnelheid heeft van 1,5GHz. Hardkernel schrijft op zijn forum dat Intel leveringsproblemen had met de J4105, maar dat deze met de komst van de J4115 zijn verholpen. Intel noemt de J4115 nog niet op zijn website.

De singleboardcomputer ondersteunt verder, net als de originele H2, ddr4-2400-geheugen, met een maximum van 32GB verdeeld over twee sodimm-slots die zich aan de achterkant van de computer bevinden. De achterkant heeft ook een m2-slot voor opslag, met een pci-e 2.0 x4-interface. De computer beschikt daarnaast over twee sata 3-aansluitingen en een connector voor emmc-flashgeheugen.

De H2+ heeft een hdmi 2.0-poort en een DisplayPort 1.2-aansluiting, die beide een 4k-scherm op maximaal 60Hz kunnen aansturen. De H2+ dezelfde afmetingen als de H2, van 110x110x43mm. Ook het gewicht is wel iets veranderd. De H2+ weegt 285 gram, inclusief koelblok.

De H2+ is per direct leverbaar bij Hardkernel. De singleboardcomputer kost 119 dollar. Omgerekend en inclusief btw komt dit neer op ongeveer 128,81 euro.

Afgebeeld: de Odroid H2, met een identiek ontwerp aan de H2+