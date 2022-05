Hardkernel brengt Odroid N2+-singleboardcomputer uit met hogere kloksnelheden

Hardkernel heeft een nieuwe revisie uitgebracht van zijn N2-singleboardcomputer. Deze N2+ gebruikt een verbeterde ARM-chip, met Cortex-A73-cores op 2,2GHz. Bij de reguliere N2 was dit 1,8GHz. Hardkernel levert de sbc's met 2GB of 4GB ram voor 63 en 79 dollar.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf kondigt de nieuwe revisie aan op zijn forum, zo ontdekte ook CNX Software. Daar meldt het bedrijf dat het gebruikmaakt van een verbeterde versie van de Amlogic S922X-chip. Deze chip werd ook al gebruikt in de reguliere N2, maar dan met lagere kloksnelheden. De soc in de eerste N2 bevatte namelijk vier Cortex-A73-cores op 1,8GHz en twee Cortex-A53-cores op 1,9GHz. Met de nieuwe revisie van deze S922X is dit respectievelijk opgehoogd naar 2,2GHz en 2,0GHz.

Hardkernel meldt echter dat het bedrijf '300 verschillende N2+-apparaten' heeft getest met een overklok van 2,4GHz op de vier A73-cores. Het bedrijf stelt dat ze allemaal stabiel waren op deze kloksnelheid. Daarmee zouden de kloksnelheden 33 procent hoger liggen dan de reguliere N2, hoewel dit dus niet binnen de officiële specificaties valt. Daarnaast wordt actieve koeling aangeraden met deze overklok. Zonder dergelijke koeling bleek het systeem te throttlen.

Deze snelheidsverbeteringen moeten onder andere de prestaties bij het draaien van emulators verbeteren. Hardkernel toont in een video bijvoorbeeld een N2+ op 2,4GHz die de Dolphin-emulator draait. Hiervoor werd 64bit-Android gebruikt. Hardkernel meldt dat het bedrijf 'binnen enkele dagen' met versies van Ubuntu en Android voor de N2+ komt.

Hardkernel voorziet de nieuwe N2+ verder van een standaard cr2032-batterij in plaats van een eigen 2-pin-variant. De meegeleverde heatsink is ook kleiner dan voorheen. De overige specificaties zijn gelijk aan die van de N2. Zo wordt de sbc geleverd met 2GB of 4GB ddr4-geheugen, heeft de computer vier usb 3.0-aansluitingen en een micro-usb-connector, en beschikt het systeem over gigabit-ethernet. De prijzen van de N2+ blijven ook gelijk aan die van de N2. Het 4GB-model krijgt een adviesprijs van 79 dollar mee. De variant met 2GB geheugen kost 63 dollar en komt op 21 juli uit.