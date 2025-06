UWP-versie Dolphin-emulator maakt spelen Wii- en Gamecube-games op Xbox mogelijk

Er is een Universal Windows Platform-versie verschenen van Dolphin, een emulator voor de Nintendo Wii en Gamecube. Die maakt het spelen van geëmuleerde Wii- en Gamecube-games op Xbox Series S en X makkelijker dan het voorheen was.

Ontwikkelaar SirMangler zette de UWP-versie van Dolphin vorige maand online en youtuber Modern Vintage Gamer maakte er een video over. De installatie is volgens hem veel makkelijker dan bij emulator RetroArch, terwijl de set-up ook een stukje eenvoudiger is. Bovendien zijn de prestaties beter, omdat het afgeleid is van een nieuwere versie van Dolphin.

Games installeren kan op de interne opslag van de Xbox, maar het is makkelijker om dat op een USB-stick te doen. Ook de configuratie voor de Xbox-controller moet daarop. Gebruikers kunnen in de desktopversie van Dolphin in Windows de configuratie voor de Xbox-controller instellen en daarna dat bestand kopiëren naar de USB-stick om dat op de Xbox te laten werken.

De emulator haalt hoge framerates op de 1440p-resolutie van de Xbox Series S, zo zegt Modern Vintage Gamer. Op oudere consoles als de Xbox One X is dat niet het geval, volgens de youtuber door de verouderde processor in die machine. Bij de One X lijkt er 15-25fps over te blijven.