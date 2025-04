Dolphin-emulator voor Nintendo Wii- en GameCube-games komt naar Steam

Dolphin, een bekende emulator voor het spelen van games van de Nintendo GameCube en de Wii, komt in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar op Steam. Daarmee is de emulator ook te gebruiken op de pc en de Steam Deck.

Op Steam is een pagina voor Dolphin Emulator beschikbaar, al is er nog niets te downloaden en wordt nog geen exacte releasedatum genoemd. De emulator komt uit via vroegtijdige toegang. De ontwikkelaars kiezen daar bewust voor, omdat bepaalde features nog niet voltooid zijn. Ook zeggen de makers dat ze graag feedback krijgen over welke features Steam-gebruikers geïnteresseerd in zijn voordat een volledige release komt.

Dolphin Emulator betreft opensourcesoftware en zal volledig gratis zijn om te downloaden. De makers noemen deze release op Steam een 'geweldig experiment' en zeggen dat er vele maanden aan werk in is gaan zitten. Zodra de release nabij is, zullen de ontwikkelaars een artikel publiceren waarin alle features van de Steam-versie besproken worden.

Met de emulator is het mogelijk om oude, klassieke Nintendo-games te spelen op hardware van deze tijd, zoals 4k-schermen en moderne controllers. Middels Dolphin kan er gespeeld worden in hogere resoluties en zijn er hd texture packs beschikbaar, naast 'hacks' voor widescreenimplementaties en patches om de originele framerate te verhogen. Ook zijn er features als quick saves, slow motion en turbomodi aanwezig en onlinemultiplayer behoort ook tot de mogelijkheden. Dolphin bevat niet de games; het is een tool om legaal verkregen exemplaren te kunnen draaien.