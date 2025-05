Vampire Survivors beste game op BAFTA Awards; uitgever kondigt nieuwe dlc aan

Indiegame Vampire Survivors is tot beste game verkozen op de BAFTA Game Awards. De populaire roguelike won ook de prijs voor beste game design. Daags na de ceremonie kondigde de Engelse uitgever Poncle een tweede dlc voor de game aan. Die komt uit op 13 april.

De nieuwe dlc krijgt de titel Tides of the Foscari mee. Deze uitbreiding speelt zich volgens Poncle af in een bosrijk gebied waar spelers een eliteschool moeten trachten te lokaliseren. Op weg daarnaartoe moeten ze vampieren proberen te verslaan. Volgens Poncle bevat de dlc acht nieuwe personages, dertien nieuwe wapens, nieuwe in-game muziek en 21 nieuwe achievements. De uitbreiding is op 13 april beschikbaar voor Steam, Xbox, Android en iOS en kost 1,99 euro.

God of War Ragnarök viel zes keer in de prijzen op de BAFTA Game Awards. De game van Santa Monica Studio won een BAFTA Game Award voor beste animatie, beste muziek en beste audioprestatie. De Amerikaanse actrice Laya DeLeon Hayes won een award voor beste acteerprestatie in een bijrol. Acteur Christopher Judge, die de rol van Kratos speelt in de games, won de prijs voor beste acteerprestatie in een hoofdrol. God of War Ragnarök is ook verkozen tot EE Game of the Year. Dat is de publieksprijs die tijdens de BAFTA Game Awards wordt uitgereikt. Elden Ring viel ook in de prijzen op de BAFTA Game Awards. De game van FromSoftware won een award voor beste original property en beste multiplayer game.

Vampire Survivors is een roguelike die in 2021 op de markt kwam. De game heeft een van de hoogste waarderingen op Steam; 98 procent van de 180.000 gebruikersrecensies over dit spel, zijn positief. In december van 2022 maakte ontwikkelaar Luca Galante bekend dat de mobiele versie van de game gratis werd.