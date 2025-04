Valve laat gebruikers introvideo Steam Deck aanpassen en komt met 21 voorbeelden

Valve heeft het mogelijk gemaakt om een alternatieve 'introvideo' voor de Steam Deck in te stellen. Dit was al mogelijk met een plug-in die de gemeenschap had ontwikkeld, maar is nu officieel. Introvideo's zijn te betalen met Steam Points.

Op het moment van schrijven zijn er 21 verschillende opstartanimaties te vinden in de Points Shop. Deze kosten 3000 punten per stuk. Punten verdienen gebruikers door geld uit te geven op Steam; voor iedere euro die ze uitgeven, krijgen ze 108 punten. Voor iedere 27,78 euro die ze op Steam uitgeven, krijgen ze dus een opstartanimatie voor de Steam Deck. Daarnaast waren er al acht verschillende virtueletoetsenbordthema's te koop voor 5000 punten per stuk.

Niet geheel verrassend voor het platform was het aanpassen van de introanimatie al mogelijk via de Animation Changer-plug-in voor Decky Loader. Wellicht dat Valve dit een voldoende leuke feature vond om hem officieel te maken. Valves handheld-pc is inmiddels iets meer dan een jaar op de markt.