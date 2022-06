Valve verdubbelt leveringen Steam Deck

Valve heeft de productie van de Steam Deck verhoogd en levert vanaf deze week naar eigen zeggen dubbel zoveel consoles. Vanaf 30 juni verstuurt het bedrijf de eerste e-mails voor de reserveringen van het derde kwartaal.

Valve heeft maandag de laatste lichting e-mails voor Steam Deck-reserveringen van het tweede kwartaal verstuurd en start donderdag met de eerste reserveringsberichten voor het derde kwartaal van dit jaar. Na ontvangst van de bevestiging hebben klanten 72 uur om hun Steam Deck daadwerkelijk te bestellen. Is die periode verstreken, dan kunnen ze contact opnemen met de helpdesk van Valve en krijgen ze nog enkele dagen om de bestelling af te ronden.

Valve kan vanaf de introductie van de Steam Deck al niet aan de vraag voldoen. De handheld ging in februari in de verkoop en al in maart moest Valve melden dat nieuwe bestellingen niet voor oktober geleverd konden worden. Wel is de productie verhoogd, zodat het bedrijf vanaf deze week dubbel zoveel consoles aan klanten kan leveren als voorheen. Om hoeveel Steam Decks het precies gaat, is niet bekend.

Begin juni stelde Valve de levering van het dockingstation voor de Steam Deck nog uit tot een onbekende datum vanwege 'onderdelentekorten en covid-gerelateerde sluitingen'.